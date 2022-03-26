Кулеба и Резников в Варшаве встретились с Госсекретарем США и главой Пентагона

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«Мы встречаемся с нашими американскими коллегами Госсекретарем Блинкеном и Министром обороны Остином в Варшаве вместе с Алексеем Резниковым. Этот особый формат 2+2 позволяет нам искать практические решения как в политической, так и в оборонной сферах, чтобы укрепить способность Украины противостоять российской агрессии», - написал Кулеба в своем Twitter.

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Накануне в Польшу прибыл президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. Сегодня он планировал провести встречу с беженцами из Украины. Также, по информации Белого Дома, сегодня президент США выступит с речью о войне в Украине.