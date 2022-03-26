Кулеба та Резніков у Варшаві зустрілися з Держсекретарем США та головою Пентагону
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та Міністр оборони Олексій Резніков сьогодні прибули до Варшави на зустріч зі своїми американськими колегами, пише УНН.
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"Ми зустрічаємося з нашими американськими колегами держсекретарем Блінкеном і Міністром оборони Остіном у Варшаві разом з Олексієм Резніковим. Цей особливий формат 2+2 дозволяє нам шукати практичні рішення як у політичній, так і в оборонній сферах, щоб зміцнити здатність України протистояти російській агресії", - написав Кулеба у своєму Twitter.
Додамо
Напередодні до Польщі прибув президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Сьогодні він планував провести зустріч з біженцями з України. Також, за інформацією Білого Дому, сьогодні президент США виступить з промовою про війну в Україні.