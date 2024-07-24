Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел более трех часов переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И в китайском городе Гуанчжоу в среду, что Киев назвал многодневной поездкой для обсуждения путей достижения "справедливого мира" в войне, которую развязала рф против Украины, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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Дмитрий Кулеба - самый высокопоставленный украинский чиновник, посетивший Китай после полномасштабного вторжения рф в Украину в феврале 2022 года, которое Пекин публично не осудил.

"Переговоры только что завершились. В целом они длились более трех часов, дольше, чем планировалось. Это был очень глубокий и конкретный разговор", - сообщил Reuters украинский источник в делегации.

В своем вступительном слове на встрече Кулеба заявил, что ожидает "тщательных и предметных переговоров относительно двусторонних отношений, международной повестки дня и, самое главное, пути к миру".

"Я убежден, что справедливый мир в Украине отвечает стратегическим интересам Китая, и роль Китая как глобальной силы мира является важной", - отметил он.

"Должны избежать конкуренции мирных планов": Кулеба прибыл в Китай и анонсировал переговоры по Украине