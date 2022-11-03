"Лучшее время, чтобы заниматься любовью": Кулеба считает, что отключения света повлияют на рождаемость

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"Я думаю, что, наверное, рождаемость в Украине улучшится из-за этих отключений электроэнергии, потому что люди должны оставаться дома без какой-либо мощности, без света. Так что это лучшее время, чтобы заниматься любовью и наслаждаться жизнью. И я серьезно, потому что украинцы всегда находят выход из самых сложных обстоятельств. Мы слишком хорошо знаем, какие убытки, боль и смерть несет с собой россия. Поэтому лучше выжить с высоким боевым духом и без электричества, чем с разбитым боевым духом и уступить россии", – сказал Кулеба.

Напомним

Укрэнерго сообщило, что 3 ноября ввели ограничения электроснабжения нескольких видов: аварийные – для трех областей, почасовые – для Киева и еще 7 областей.