"Найкращий час, щоб кохатися": Кулеба вважає, що відключення світла вплинуть на народжуваність

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"Я думаю, що, напевно, народжуваність в Україні покращиться через ці відключення електроенергії, бо люди мають залишатися вдома без будь-якої потужності, без світла. Так що це найкращий час, щоб кохатися і насолоджуватися життям. І я серйозно, бо українці завжди знаходять вихід із найскладніших обставин. Ми надто добре знаємо, які збитки, біль та смерть несе із собою росія. Тому краще вижити з високим бойовим духом і без електрики, ніж з розбитим бойовим духом і поступитися росії", – сказав Кулеба.

Нагадаємо

Укренерго повідомило, що 3 листопада ввели обмеження електропостачання кількох видів: аварійні – для трьох областей, погодинні – для Києва та ще 7 областей.