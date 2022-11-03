"Найкращий час, щоб кохатися": Кулеба вважає, що відключення світла вплинуть на народжуваність
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що через регулярні відключення електроенергії в Україні може підвищитися народжуваність. Про це він розповів в інтерв'ю іспанському виданню Cadenaser, пише УНН.
Цитата
"Я думаю, що, напевно, народжуваність в Україні покращиться через ці відключення електроенергії, бо люди мають залишатися вдома без будь-якої потужності, без світла. Так що це найкращий час, щоб кохатися і насолоджуватися життям. І я серйозно, бо українці завжди знаходять вихід із найскладніших обставин. Ми надто добре знаємо, які збитки, біль та смерть несе із собою росія. Тому краще вижити з високим бойовим духом і без електрики, ніж з розбитим бойовим духом і поступитися росії", – сказав Кулеба.
Нагадаємо
Укренерго повідомило, що 3 листопада ввели обмеження електропостачання кількох видів: аварійні – для трьох областей, погодинні – для Києва та ще 7 областей.