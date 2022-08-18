Кулеба об обстреле Харькова: единственный способ остановить путина - оказать Украине максимальную военную помощь и ввести жесткие санкции против рф

Цитата

"Россияне нанесли удар по жилому кварталу Харькова, убив по меньшей мере 6 и ранив по меньшей мере 16 человек. россия продолжает убивать людей посреди Европы. Единственный способ остановить путина – оказать Украине максимальную военную помощь и ввести более жесткие санкции против россии", - говорится в сообщении.

Контекст

Российские оккупанты обстреляли Харьков. Захватчики ударили по Салтовскому району. Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о 7 погибших и 16 – раненых, среди которых – 11-летний ребенок.