Кулеба об обстреле Харькова: единственный способ остановить путина - оказать Украине максимальную военную помощь и ввести жесткие санкции против рф
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир жестко ответить на террористическую атаку российских оккупантов после того, как рф нанесла удар по общежитию в Харькове. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Кулебы.
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"Россияне нанесли удар по жилому кварталу Харькова, убив по меньшей мере 6 и ранив по меньшей мере 16 человек. россия продолжает убивать людей посреди Европы. Единственный способ остановить путина – оказать Украине максимальную военную помощь и ввести более жесткие санкции против россии", - говорится в сообщении.
Контекст
Российские оккупанты обстреляли Харьков. Захватчики ударили по Салтовскому району. Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о 7 погибших и 16 – раненых, среди которых – 11-летний ребенок.