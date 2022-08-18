Кулеба про обстріл Харкова: єдиний спосіб зупинити путіна - надати Україні максимальну військову допомогу та запровадити жорсткі санкції проти рф
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ жорстко відповісти на терористичну атаку російських окупантів після того, як рф завдала удару по гуртожитку в Харкові. Про це інформує УНН з посиланням на Twitter Кулеби.
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"Росіяни завдали удару по житловому кварталу Харкова, убивши щонайменше 6 і поранивши щонайменше 16 осіб. росія продовжує вбивати людей посеред Європи. Єдиний спосіб зупинити путіна – надати Україні максимальну військову допомогу та запровадити значно жорсткіші санкції проти росії", - йдеться в повідомленні.
Контекст
Російські окупанти обстріляли Харків. Загарбники вдарили по Салтівському району. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про 7 загиблих та 16 - поранених, серед яких - 11-річна дитина.