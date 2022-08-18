Кулеба про обстріл Харкова: єдиний спосіб зупинити путіна - надати Україні максимальну військову допомогу та запровадити жорсткі санкції проти рф

Цитата

"Росіяни завдали удару по житловому кварталу Харкова, убивши щонайменше 6 і поранивши щонайменше 16 осіб. росія продовжує вбивати людей посеред Європи. Єдиний спосіб зупинити путіна – надати Україні максимальну військову допомогу та запровадити значно жорсткіші санкції проти росії", - йдеться в повідомленні.

Контекст

Російські окупанти обстріляли Харків. Загарбники вдарили по Салтівському району. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про 7 загиблих та 16 - поранених, серед яких - 11-річна дитина.