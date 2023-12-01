Кулеба призвал ЕС не затягивать со вступлением кандидатов в ЕС
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС ускорить процесс вступления Украины и других стран-кандидатов, отдав должное Украине за оживление дискуссий по расширению ЕС.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Еuronews Сербия призвал Европу не затягивать процесс вступления Украины и других стран в ЕС, передает УНН.
Мы призываем Европейский Союз не повторять ошибку, затягивая процесс вступления для всех стран, не только для Украины, но и для всех стран-кандидатов, включая, конечно, государства Западных Балкан. Справедливо будет сказать, что именно Украина вывела Европейский Союз из комы расширения. Если оглянуться на два года назад, в Европейском союзе не было серьезной дискуссии о расширении, и переговоры по вступлению в ЕС стран Западных Балкан были прекращены
Детали
Кулеба отметил, что как Украина, так и Сербия - это европейские страны. "Мы имеем свои национальные интересы, но все мы - европейцы", - подчеркнул он. Поэтому, говоря о вступлении в ЕС, речь идет о распространении европейских правил и принципов на историческое пространство.
Также во время интервью министр упомянул о формуле мира, предложенной Украиной, как путь к прекращению войны и рекомендовал ее поддержать.
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Кулеба призвал ЕС не затягивать со вступлением кандидатов в ЕС
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС ускорить процесс вступления Украины и других стран-кандидатов, отдав должное Украине за оживление дискуссий по расширению ЕС.
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