Кулеба призвал ЕС не затягивать со вступлением кандидатов в ЕС

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Еuronews Сербия призвал Европу не затягивать процесс вступления Украины и других стран в ЕС, передает УНН.

Мы призываем Европейский Союз не повторять ошибку, затягивая процесс вступления для всех стран, не только для Украины, но и для всех стран-кандидатов, включая, конечно, государства Западных Балкан. Справедливо будет сказать, что именно Украина вывела Европейский Союз из комы расширения. Если оглянуться на два года назад, в Европейском союзе не было серьезной дискуссии о расширении, и переговоры по вступлению в ЕС стран Западных Балкан были прекращены - сказал Дмитрий Кулеба.

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Кулеба отметил, что как Украина, так и Сербия - это европейские страны. "Мы имеем свои национальные интересы, но все мы - европейцы", - подчеркнул он. Поэтому, говоря о вступлении в ЕС, речь идет о распространении европейских правил и принципов на историческое пространство.

Также во время интервью министр упомянул о формуле мира, предложенной Украиной, как путь к прекращению войны и рекомендовал ее поддержать.

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