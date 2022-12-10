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Кулеба объяснил, почему время для посредничества ради мира еще не пришло

Кулеба объяснил, почему время для посредничества ради мира еще не пришло

Киев • УНН

 • 747663 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Время для широкого посредничества в переговорах между Украиной и рф ради мира еще не пришло, поскольку российский диктатор владимир путин не желает мира и не действует добросовестно. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью National Catholic Reporter, передает УНН.

Кулеба заявил, что если россия продолжает существовать, настаивая на концепции братства, то это братство Каина против Авеля.

Цитата

«Мы не братья. Они (россияне – ред.) пришли убивать, насиловать и нарушать все законы Божьи на земле Украины».

Кроме того, по его словам всегда нужно помнить, что россия является агрессором. Украина является жертвой агрессии. И нельзя говорить или делать ничего, что ставит две страны в один ряд.

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Что же касается того, как может выглядеть «серьезное предложение о мире», как того требует Папа Франциск, то позиция Кулебы основывается на одном фундаментальном принципе: «Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в полном объеме. Тогда можно будет говорить обо всем остальном».

«Печальная правда заключается в том, что время для этого широкого посредничества для мира еще не пришло, и причиной тому является президент путин. Придет день для большого посредничества. И, конечно, если Святой Престол захочет сыграть свою роль, он это сделает», - сказал Кулеба.

Кулеба добавил, что путин, не желает мира и не действует добросовестно.

Дополнение

путин заявил, что в конце концов необходимо будет заключить соглашение о прекращении боевых действий в Украине через девять месяцев после того, как кремль начал свою "специальную военную операцию".

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