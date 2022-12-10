Кулеба объяснил, почему время для посредничества ради мира еще не пришло

Кулеба заявил, что если россия продолжает существовать, настаивая на концепции братства, то это братство Каина против Авеля.

Цитата

«Мы не братья. Они (россияне – ред.) пришли убивать, насиловать и нарушать все законы Божьи на земле Украины».

Кроме того, по его словам всегда нужно помнить, что россия является агрессором. Украина является жертвой агрессии. И нельзя говорить или делать ничего, что ставит две страны в один ряд.

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Что же касается того, как может выглядеть «серьезное предложение о мире», как того требует Папа Франциск, то позиция Кулебы основывается на одном фундаментальном принципе: «Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в полном объеме. Тогда можно будет говорить обо всем остальном».

«Печальная правда заключается в том, что время для этого широкого посредничества для мира еще не пришло, и причиной тому является президент путин. Придет день для большого посредничества. И, конечно, если Святой Престол захочет сыграть свою роль, он это сделает», - сказал Кулеба.

Кулеба добавил, что путин, не желает мира и не действует добросовестно.

Дополнение

путин заявил, что в конце концов необходимо будет заключить соглашение о прекращении боевых действий в Украине через девять месяцев после того, как кремль начал свою "специальную военную операцию".