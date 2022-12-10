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Кулеба пояснив, чому час для посередництва заради миру ще не настав

Кулеба пояснив, чому час для посередництва заради миру ще не настав

Київ • УНН

 • 747663 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Час для широкого посередництва в переговорах між Україною та рф заради миру ще не настав, оскільки російський диктатор володимир путін не бажає миру і не діє сумлінно. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю National Catholic Reporter, повідомляє УНН.

Кулеба заявив, що й рф продовжує існувати, наполягаючи на концепції братства, це братерство Каїна проти Авеля.

Цитата

«Ми не брати. Вони (росіяни – ред.) прийшли вбивати, ґвалтувати та порушувати всі закони Божі на землі України».

Крім того, за його словами, завжди потрібно пам'ятати, що росія є агресором. Україна є жертвою агресії. І не можна говорити чи робити нічого, що ставить дві країни до одного ряду.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кулеба заявляв, що будь-яка ідея про переговори з рф абсурдна

Що ж до того, як може виглядати «серйозна пропозиція про мир», як того вимагає Папа Франциск, то позиція Кулеби ґрунтується на одному фундаментальному принципі: «Територіальна цілісність України має бути відновлена в повному обсязі. Тоді можна буде говорити про все інше».

«Сумна правда у тому, що час цього широкого посередництва для миру ще настав, і причиною тому є президент путін. Настане день для великого посередництва. І, звичайно, якщо Святий Престол захоче зіграти свою роль, він це зробить», - сказав Кулеба.

Кулеба додав, що путін не бажає миру і не діє сумлінно.

Доповнення

путін заявив, що врешті-решт необхідно буде укласти угоду про припинення бойових дій в Україні через дев'ять місяців після того, як кремль розпочав свою "спеціальну військову операцію".

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