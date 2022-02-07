Кулеба сообщил, когда Украина сможет заявить о деэскалации на границе

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Когда Россия отведет все свои войска от украинской границы и с временно оккупированных территорий – лишь тогда Украина сможет говорить о деэскалации ситуации. Об этом заявил на брифинге в понедельник министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.