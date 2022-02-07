Кулеба повідомив, коли Україна зможе заявити про деескалацію на кордоні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Коли Росія відведе всі свої війська від українського кордону та з тимчасово окупованих територій – лише тоді Україна зможе говорити про деескалацію ситуації. Про це заявив на брифінгу у понеділок міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
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“Коли справа доходить до деескалації, нам потрібне стійке виведення російських військ від кордону з Україною та з тимчасово окупованих територій України. Одноразове відведення не означає деескалації. Нам потрібно, щоб усе, що накопичилося навколо нашого кордону за останній рік, було неухильно виведено. Це було б чітким сигналом про деескалацію”, — заявив Кулеба.
Деталі
У міністра також поцікавилися, що Україна вважає своїми “червоними лініями”.
“Одна з червоних ліній, яку я можу публічно прокоментувати, — жодних поступок у питаннях територіальної цілісності України, а отже, Донбас і Крим — це Україна. Друге — жодного прямого діалогу з т.зв. “Донецькою та Луганською республіками”, — відповів дипломат.
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.
Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Проте, Москва чекала і на письмові відповіді, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" обліку трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.