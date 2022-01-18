Кулеба предупреждает французов на фоне их председательства в Совете ЕС: возле украинской границы - ни балерин, ни поэтов

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“Президент России стремится прежде всего унизить Запад и установить свою сферу влияния в Европе, действуя за спинами европейцев, в частности французов”, - утверждает министр.

Детали

Кулеба уверен, что и накопление войск вблизи границы Украины весной 2021 года, и завершение газопровода “Северный поток - 2”, и публикация “оскорбительного и ложного произведения” про украинцев и русских как “единый народ”, искусственное обострение энергетического кризиса в Европе, использования мигрантов в качестве оружия на границах Беларуси с ЕС, политическое вмешательство на Балканах и новое стягивание войск к границам с Украиной в конце 2021 года - все это является элементами более широкой стратегии России, направленной на уменьшение роли Европы, подрыв ее безопасности, стабильности и мира.

Противодействие этому запугиванию требует сильного лидерства, считает министр, и по его мнению именно Франция может взять на себя такую роль во время председательства в Совете ЕС.

“Я хорошо знаю, что часть французской интеллектуальной элиты все еще имеет особую привязанность к России. Некоторые очарованы русской культурой, от Толстого до Большого. Другие скептически относятся к США и считают отношения с Россией альтернативой. Третьи предлагают геополитическую игру: теснее сотрудничать с Россией, чтобы якобы помешать сближению России с Китаем. Не хочу никого разочаровывать, но сегодняшняя Россия имеет мало общего с русским балетом или литературой, и вблизи украинской границы мы не видим сегодня ни балерин, ни поэтов. Россия не имеет и весомой роли в противостоянии США и Китая”, - отмечает дипломат.

С его слов, в случае если европейской дипломатии все же не удастся предотвратить новое нападение России на Украину, весь порядок безопасности на континенте будет нарушен, ведь кремлевский аппетит в Европе “будет только расти”.

Кулеба призывает оставить романтизированные представления о России, сделать требовательный диалог подлинно требовательным и ужесточить политику реального сдерживания.

“Владимир Путин - оппортунист. Я убежден, что поворот Франции к более жесткой политике в отношении Москвы способен фундаментально изменить расчеты в Кремле. В это решающее время Европа должна твердо защищать собственные принципы. Сегодня, больше чем когда-либо раньше, безопасность Украины - это безопасность Европы”, - отмечает дипломат.

Добавим

В начале 2022 года Франция официально переняла председательство в Совете ЕС.

Украина в ходе французского председательства надеется на "более амбициозные" формулировки относительно своей европейской интеграции.