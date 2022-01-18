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Кулеба попереджає французів на тлі їх головування в Раді ЄС: біля українського кордону – ні балерин, ні поетів

Кулеба попереджає французів на тлі їх головування в Раді ЄС: біля українського кордону – ні балерин, ні поетів

Київ • УНН

 • 22327 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у авторській статті для французської газети Le Figaro попередив про кремлівські плани з підриву європейської безпеки. Переклад статті українською мовою оприлюднила у вівторок пресслужба МЗС, пише УНН.

Цитата

“Президент Росії прагне насамперед принизити Захід і встановити свою сферу впливу в Європі, діючи за спинами європейців, зокрема французів”, - стверджує міністр.

Деталі

Кулеба впевнений, що і накопичення військ поблизу кордону України навесні 2021 року, і завершення газогону “Північний потік - 2”, і публікація “образливого та хибного твору” про українців і росіян як “єдиний народ”, штучне загострення енергетичної кризи в Європі, використання мігрантів як зброї на кордонах Білорусі з ЄС, політичне втручання на Балканах і нове стягування військ до кордонів з Україною наприкінці 2021 року - все це є елементами ширшої стратегії Росії, спрямованої на зменшення ролі Європи, підрив її безпеки, стабільності та миру.

Протидія цьому залякуванню потребує сильного лідерства, вважає міністр, і на його думку саме Франція може взяти на себе таку роль під час головування в Раді ЄС.

“Я добре знаю, що частина французької інтелектуальної еліти все ще має особливу прихильність до Росії. Дехто зачарований російською культурою, від Толстого до “Большого”. Інші скептично ставляться до США і вважають відносини з Росією альтернативою. Треті пропонують геополітичну гру: тісніше співпрацювати з Росією, аби нібито завадити зближенню Росії з Китаєм. Не хочу нікого розчаровувати, але сьогоднішня Росія має мало спільного із російським балетом чи літературою, і поблизу українського кордону ми не бачимо сьогодні ані балерин, ані поетів. Росія не має і вагомої ролі у протистоянні США та Китаю”, - зазначає дипломат.

З його слів, у разі якщо європейській дипломатії все ж не вдасться запобігти новому нападу Росії на Україну, весь порядок безпеки на континенті буде порушений, адже кремлівський апетит в Європі “лише зростатиме”.

Кулеба закликає полишити романтизовані уявлення про Росію, зробити вимогливий діалог справді вимогливим і посилити політику реального стримування.

“Владімір Путін - опортуніст. Я переконаний, що поворот Франції до жорсткішої політики щодо Москви здатен фундаментально змінити розрахунки в Кремлі. У цей вирішальний час Європа має твердо захищати власні принципи. Сьогодні, більше ніж коли-небудь раніше, безпека України - це безпека Європи”, - наголошує дипломат.

Додамо

На початку 2022 року Франція офіційно перейняла головування у Раді ЄС.

Україна в ході французського головування сподівається на "більш амбітні" формулювання щодо своєї європейської інтеграції.

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