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Кулеба поговорил с Блинкеном о F-16 и будущих поставках оружия

Кулеба поговорил с Блинкеном о F-16 и будущих поставках оружия

Киев • УНН

 • 789273 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что провел разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном относительно будущих поставок оружия и важности предоставления Украине истребителей F-16, пишет УНН.

Цитата

"Я имел разговор с госсекретарем Блинкеном, чтобы согласовать следующие поставки оружия, наше сотрудничество с Глобальным Югом и создание Специального трибунала. Я уделил пристальное внимание важности предоставления Украине F-16 и шагам, необходимым для начала подготовки украинских пилотов", - написал Кулеба в Twitter.

Дополнение

Кулеба отмечал, что получение Украиной истребителей F-16 ускорило бы контрнаступление, а также поспособствовало бы сохранению жизней военных и гражданских. Однако, на сегодня такого решения нет.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте указывал, что Нидерланды ведут переговоры со странами Европы и партнерами о поставках современных самолетов F-16 Украине, и что "табу нет".

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