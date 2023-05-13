Кулеба поговорив з Блінкеном про F-16 та майбутні поставки зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поінформував, що провів розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном стосовно майбутніх поставок зброї та важливості надання Україні винищувачів F-16, пише УНН.
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"Я мав розмову із держсекретарем Блінкеном, щоб узгодити наступні поставки зброї, нашу співпрацю з Глобальним Півднем і створення Спеціального трибуналу. Я приділив пильну увагу важливості надання Україні F-16 і крокам, необхідним для початку підготовки українських пілотів", - написав Кулеба.
Доповнення
Кулеба зазначав, що отримання Україною винищувачів F-16 пришвидшило б контрнаступ, а також посприяло б збереженню життів військових та цивільних. Однак, на сьогодні такого рішення немає.
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вказував, що Нідерланди ведуть переговори з країнами Європи та партнерами щодо постачання сучасних літаків F-16 Україні, і що "табу немає".