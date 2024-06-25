Кулеба озвучил три шага к полному членству в ЕС после завершения переговоров о вступлении

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после завершения переговоров о вступлении в ЕС Украина будет за три шага до полноправного членства в Евросоюзе. Об этом чиновник озвучил в эфире телемарафона "Единые новости", передает УНН.

Детали

По словам Кулебы, этими тремя шагами будут следующие:

Вывод Еврокомиссии об успешном завершении переговоров и достижении Украиной соответствия критериям вступления;

Решение о подписании Соглашения о вступлении Украины в ЕС;

Ратификация соглашения парламентами государств-членов ЕС и обретение Украиной полноправного членства в Евросоюзе

Глава МИД подчеркнул, что вступление Украины в ЕС будет событием глобального значения для Европы.

Завтра будет инаугурационная часть, потом будут шесть кластеров переговоров, которые будут открываться и закрываться, это уже будут специалисты в соответствующих отраслях работать и приводить законодательство Украины в соответствие со стандартами ЕС сказал Кулеба.

Напомним,

Дмитрий Кулеба выступил на заседании глав МИД стран-членов Евросоюза по приглашению топ-дипломата ЕС Жозепа Борреля.

"Не только нам нужен ЕС, Украина тоже нужна Евросоюзу как рынок", - Кулеба