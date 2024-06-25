Кулеба озвучил три шага к полному членству в ЕС после завершения переговоров о вступлении
Киев • УНН
После завершения переговоров о вступлении в ЕС Украина должна пройти три этапа для достижения полноправного членства в ЕС: положительное заключение Европейской Комиссии, подписание Соглашения о вступлении и его ратификация странами-членами ЕС и Украиной.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после завершения переговоров о вступлении в ЕС Украина будет за три шага до полноправного членства в Евросоюзе. Об этом чиновник озвучил в эфире телемарафона "Единые новости", передает УНН.
Детали
По словам Кулебы, этими тремя шагами будут следующие:
- Вывод Еврокомиссии об успешном завершении переговоров и достижении Украиной соответствия критериям вступления;
- Решение о подписании Соглашения о вступлении Украины в ЕС;
- Ратификация соглашения парламентами государств-членов ЕС и обретение Украиной полноправного членства в Евросоюзе
Глава МИД подчеркнул, что вступление Украины в ЕС будет событием глобального значения для Европы.
Завтра будет инаугурационная часть, потом будут шесть кластеров переговоров, которые будут открываться и закрываться, это уже будут специалисты в соответствующих отраслях работать и приводить законодательство Украины в соответствие со стандартами ЕС
Напомним,
Дмитрий Кулеба выступил на заседании глав МИД стран-членов Евросоюза по приглашению топ-дипломата ЕС Жозепа Борреля.
"Не только нам нужен ЕС, Украина тоже нужна Евросоюзу как рынок", - Кулеба24 июня 2024, 20:44 • 20111 просмотров