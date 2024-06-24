"Не только нам нужен ЕС, Украина тоже нужна Евросоюзу как рынок", - Кулеба

Украина тоже нужна Евросоюзу как рынок, который несет новые возможности для инвестиций, производства и торговли. Не только Украине нужен ЕС. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона "Единые новости", передает УНН.

Детали

Положительный момент в том, что мотивация двигаться вперед есть и у Украины, и у ЕС. Не только нам нужен Европейский Союз. Украина тоже нужна Евросоюзу. Ведь это рынок, новая возможность для инвестиций, для развития производств и торговли. Поэтому обе стороны будут иметь сильную мотивацию. Но проблемы тоже будут, и мы будем их решать сказал Дмитрий Кулеба.

Министр отметил, что переговоры о членстве Украины в ЕС - это непростая история, ведь каждую главу переговоров нужно закрывать консенсусным решением всех государств-членов.

Нужно максимально ответственно к этому отнестись отметил Кулеба

Членство Украины в ЕС усилит безопасность Евросоюза - Кулеба