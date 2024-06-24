"Не лише нам потрібен ЄС, Україна теж потрібна Євросоюзу як ринок", – Кулеба
Київ • УНН
Україна та ЄС потрібні одна одній: Україна потребує ЄС для інтеграції, а ЄС потребує Україну як ринок, що відкриває нові можливості для інвестицій, виробництва та торгівлі.
Україна теж потрібна Євросоюзу як ринок, який несе нові можливості для інвестицій, виробництва та торгівлі. Не лише Україні потрібен ЄС. Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає УНН.
Деталі
Позитивний момент у тому, що мотивація рухатися вперед є і в України, і в ЄС. Не лише нам потрібен Європейський Союз. Україна теж потрібна Євросоюзу. Адже це ринок, нова можливість для інвестицій, для розвитку виробництв і торгівлі. Тому обидві сторони матимуть сильну мотивацію. Але проблеми теж будуть, і ми будемо їх вирішувати
Міністр зауважив, що переговори про членство України в ЄС — це непроста історія, адже кожну главу переговорів потрібно закривати консенсусним рішенням всіх держав-членів.
Потрібно максимально відповідально до цього поставитися
Членство України в ЄС посилить безпеку Євросоюзу - Кулеба 24.06.24, 15:59 • 22031 перегляд