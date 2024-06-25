Кулеба озвучив три кроки до повного членства в ЄС після завершення переговорів про вступ
Київ • УНН
Після завершення переговорів про вступ до ЄС Україна має пройти три етапи для досягнення повноправного членства в ЄС: позитивний висновок Європейської Комісії, підписання Угоди про вступ та її ратифікація країнами-членами ЄС та Україною.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що після завершення переговорів про вступ до ЄС Україна буде за три кроки до повноправного членства в Євросоюзі. Про це урядовець озвучив в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає УНН.
Деталі
За словами Кулеби, цими трьома кроками будуть такі:
- Висновок Єврокомісії про успішне завершення переговорів та досягнення Україною відповідності критеріям вступу;
- Рішення про підписання Угоди про вступ України до ЄС;
- Ратифікація угоди парламентами держав-членів ЄС і набуття Україною повноправного членства в Євросоюзі
Глава МЗС наголосив, що вступ України до ЄС буде подією глобального значення для Європи.
Завтра буде інавгураційна частина, потім будуть шість кластерів переговорів, які будуть відкриватися та закриватися, це вже будуть фахівці у відповідних галузях працювати та приводити законодавство України у відповідність до стандартів ЄС
Нагадаємо
Дмитро Кулеба виступив на засіданні глав МЗС країн-членів Євросоюзу на запрошення топдипломата ЄС Жозепа Борреля.
"Не лише нам потрібен ЄС, Україна теж потрібна Євросоюзу як ринок", – Кулеба24.06.24, 23:44 • 100953 перегляди