Кулеба озвучив три кроки до повного членства в ЄС після завершення переговорів про вступ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що після завершення переговорів про вступ до ЄС Україна буде за три кроки до повноправного членства в Євросоюзі. Про це урядовець озвучив в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає УНН.

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За словами Кулеби, цими трьома кроками будуть такі:

Глава МЗС наголосив, що вступ України до ЄС буде подією глобального значення для Європи.

Завтра буде інавгураційна частина, потім будуть шість кластерів переговорів, які будуть відкриватися та закриватися, це вже будуть фахівці у відповідних галузях працювати та приводити законодавство України у відповідність до стандартів ЄС