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Кулеба обсудил с юридическими советниками состояние споров между Украиной и РФ

Киев • УНН

 • 9923 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с юридическими советниками Украины, которые представляют ее интересы в межгосударственных исках, состояние споров между Украиной и Россией и определили стратегию дальнейшей работы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

Кулеба обсудил с юридическими советниками состояние споров между Украиной и РФ

"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел встречу с юридическими советниками Украины, которые представляют ее интересы в межгосударственных исках ... Кулеба отметил, что защита прав и интересов Украины и ее граждан является главной целью работы МИД Украины, а установление справедливости и привлечения виновных к ответственности - приоритетом", - говорится в сообщении.

Как отметил Кулеба, цель Украины остается неизменной - привлечь Россию к международной юридической ответственности за все нарушения международного права, совершенные ею в ходе агрессии против Украины.

"Юридические советники и команда министерства подробно обсудили состояние всех споров между Украиной и Российской Федерацией и определили стратегию и тактику дальнейшей работы", - говорится в сообщении.

"Особое внимание участники уделили делу о задержании в ноябре 2018 года  украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей и меморандума, который Украина должна подать на рассмотрение Арбитражного трибунала уже к концу следующей недели", - говорится в сообщении.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением Военного апелляционного суда города Власиха Московской области отклонить апелляционную жалобу адвокатов незаконно удерживаемого в России гражданина Украины Наримана Мемедеминова на предыдущее решение Южного окружного военного суда (г. Ростов-на-Дону) по сфабрикованным обвинениям в публичных призывах к терроризму.

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