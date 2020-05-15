Кулеба обговорив з юридичними радниками стан спорів між Україною та РФ

“Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів зустріч з юридичними радниками України, які представляють її інтереси у міждержавних позовах... Кулеба наголосив, що захист прав та інтересів України та її громадян є головною метою роботи МЗС України, а встановлення справедливості та притягнення винних до відповідальності — пріоритетом”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначив Кулеба, мета України залишається незмінною — притягнути Росію до міжнародної юридичної відповідальності за всі порушення міжнародного права, вчинені нею в ході агресії проти України.

“Юридичні радники та команда міністерства детально обговорили стан усіх спорів між Україною та Російською Федерацією та визначили стратегію і тактику подальшої роботи”, — йдеться у повідомленні.

“Особливу увагу учасники приділили справі щодо затримання у листопаді 2018 року українських військово-морських суден і 24 членів їхніх екіпажів та меморандуму, який Україна має подати на розгляд Арбітражного трибуналу вже до кінця наступного тижня”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з рішенням Воєнного апеляційного суду міста Власиха Московської області відхилити апеляційну скаргу адвокатів незаконно утримуваного в Росії громадянина України Нарімана Мемедемінова на попереднє рішення Південного окружного військового суду (м.Ростов-на-Дону) за сфабрикованими звинуваченнями у публічних закликах до тероризму.