У МЗС висловили протест Росії через відхилення апеляції блогера Мемедемінова

“Подібні дії є красномовним свідченням небажання РФ припинити ганебну практику репресій проти кримськотатарського народу. Особливо небезпечними російська окупаційна влада вважає тих, хто намагається доносити об’єктивну інформацію про стан справ на окупованій території. Саме через це Н.Мемедемінов, громадянський журналіст, блогер та активіст, опинився за ґратами”, — йдеться у заяві.

У зовнішньо політичному відомстві зазначають, що небезпека для життя і здоров’я незаконно утримуваних громадян України зростає на фоні стрімкого поширення COVID-19 в РФ та тривожних повідомлень про особливу вразливість у місцях позбавлення волі.

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Також не може не викликати обурення, вважають в МЗС, що, на відміну від інших держав, які розглядають кроки з розвантаження місць утримання з метою стримування пандемії, РФ свідомо посилює загрози для українських громадян, які незаконно утримуються у російських в’язницях.

“Вимагаємо від російської сторони негайно звільнити громадянина України Нарімана Мемедемінова та інших громадян України, які продовжують незаконно утримуватися у в’язницях на території РФ та окупованого Криму. Такий крок сприятиме відновленню справедливості стосовно невинних людей, а також забезпеченню їхнього права на життя в умовах пандемії COVID-19”, — закликала речниця МЗС.

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Також у відомстві закликали міжнародну спільноту посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на державу-агресора з метою припинення Росією порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму, звільнення усіх незаконно утримуваних громадян України в РФ і на тимчасово окупованих територіях України, відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах.

Нагадаємо, що 2 жовтня 2019 року Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону оголосив вирок кримськотатарському громадянському журналісту, блогеру Наріману Мемедемінову, якого обвинувачують в пропаганді тероризму.

Додамо, 22 березня 2018 року в Бахчисарайському районі в окупованому Криму в будинку Нарімана Мемедемінова російські силовики провели обшук. Після цього блогера відвезли на допит в управління ФСБ Росії в Сімферополі. 23 березня суд заарештував Мемедемінова.

Затриманому висунули обвинувачення за статтею про “публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, вчинені з використанням мережі Інтернет”.