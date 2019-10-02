Російський суд виніс вирок кримськотатарському блогеру Мемедемінову
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону оголосив вирок кримськотатарському громадянському журналісту, блогеру Наріману Мемедемінову, якого обвинувачують в пропаганді тероризму. Про це повідомив його адвокат Едем Семедляєв на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Південний окружний військовий суд виніс вирок цивільному журналісту Наріману Мемедемінову - вирок 2 роки 6 місяців позбавлення волі", - написав Семедляєв.
Додамо, 22 березня 2018 року в Бахчисарайському районі в окупованому Криму в будинку Нарімана Мемедемінова російські силовики провели обшук. Після цього блогера відвезли на допит в управління ФСБ Росії в Сімферополі. 23 березня суд заарештував Мемедемінова.
Затриманому висунули обвинувачення за статтею про "публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, вчинені з використанням мережі Інтернет".