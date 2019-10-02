Российский суд вынес приговор крымскотатарскому блогеру Мемедеминову
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор крымскотатарскому гражданскому журналисту, блогеру Нариману Мемедеминову, которого обвиняют в пропаганде терроризма. Об этом сообщил его адвокат Эдем Семедляев на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Южный окружной военный суд вынес приговор гражданскому журналисту Нариману Мемедеминову - приговор 2 года 6 месяцев лишения свободы", - написал Семедляев.
Добавим, 22 марта 2018 года в Бахчисарайском районе в оккупированном Крыму в доме Наримана Мемедеминова российские силовики провели обыск. После этого блогера увезли на допрос в управление ФСБ России в Симферополе. 23 марта суд арестовал Мемедеминова.
Задержанному предъявлено обвинение по статье о "публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет".