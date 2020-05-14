В МИД выразили протест России из-за отклонения апелляции блогера Мемедеминова
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением Военного апелляционного суда города Власиха Московской области отклонить апелляционную жалобу адвокатов незаконно удерживаемого в России гражданина Украины Наримана Мемедеминова на предыдущее решение Южного окружного военного суда (г. Ростов-на-Дону) по сфабрикованным обвинениями в публичных призывах к терроризму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ответ пресс-секретаря МИД, опубликованную на сайте ведомства.
“Подобные действия являются красноречивым свидетельством нежелания РФ прекратить позорную практику репрессий против крымскотатарского народа. Особенно опасными российская оккупационная власть считает тех, кто пытается доносить объективную информацию о состоянии дел на оккупированной территории. Именно поэтому Н.Мемедеминов, гражданский журналист, блоггер и активист, оказался за решеткой”, — говорится в заявлении.
Во внешне политическом ведомстве отмечают, что опасность для жизни и здоровья незаконно удерживаемых граждан Украины растет на фоне стремительного распространения COVID-19 в РФ и тревожных сообщений об особой уязвимости в местах лишения свободы.
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Также не может не вызывать возмущение, считают в МИД, что, в отличие от других государств, которые рассматривают шаги по разгрузке мест заключения с целью сдерживания пандемии, РФ сознательно усиливает угрозы для украинских граждан, которые незаконно содержатся в российских тюрьмах.
“Требуем от российской стороны немедленно освободить гражданина Украины Наримана Мемедеминова и других граждан Украины, которые продолжают незаконно содержаться в тюрьмах на территории РФ и оккупированного Крыма. Такой шаг будет способствовать восстановлению справедливости в отношении невинных людей, а также обеспечению их права на жизнь в условиях пандемии COVID-19”, — призвала спикер МИД.
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Также в ведомстве призвали международное сообщество усилить политико-дипломатическое и санкционный давление на государство-агрессора с целью прекращения Россией нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины в РФ и на временно оккупированных территориях Украины, восстановление территориальной целостности Украины в международно признанных границах.
Напомним, что 2 октября 2019 года Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор крымскотатарскому гражданскому журналисту, блоггеру Нариман Мемедеминову, которого обвиняют в пропаганде терроризма.
Добавим, 22 марта 2018 года в Бахчисарайском районе в оккупированном Крыму в доме Наримана Мемедеминова российские силовики провели обыск. После этого блоггера увезли на допрос в управление ФСБ России в Симферополе. 23 марта суд арестовал Мемедеминова.
Задержанному предъявлено обвинение по статье о “публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет”.