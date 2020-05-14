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В МИД выразили протест России из-за отклонения апелляции блогера Мемедеминова

Киев • УНН

 • 10167 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением Военного апелляционного суда города Власиха Московской области отклонить апелляционную жалобу адвокатов незаконно удерживаемого в России гражданина Украины Наримана Мемедеминова на предыдущее решение Южного окружного военного суда (г. Ростов-на-Дону) по сфабрикованным обвинениями в публичных призывах к терроризму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ответ пресс-секретаря МИД, опубликованную на сайте ведомства.

В МИД выразили протест России из-за отклонения апелляции блогера Мемедеминова

“Подобные действия являются красноречивым свидетельством нежелания РФ прекратить позорную практику репрессий против крымскотатарского народа. Особенно опасными российская оккупационная власть считает тех, кто пытается доносить объективную информацию о состоянии дел на оккупированной территории. Именно поэтому Н.Мемедеминов, гражданский журналист, блоггер и активист, оказался за решеткой”, — говорится в заявлении.

Во внешне политическом ведомстве отмечают, что опасность для жизни и здоровья незаконно удерживаемых граждан Украины растет на фоне стремительного распространения COVID-19 в РФ и тревожных сообщений об особой уязвимости в местах лишения свободы.

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Также не может не вызывать возмущение, считают в МИД, что, в отличие от других государств, которые рассматривают шаги по разгрузке мест заключения с целью сдерживания пандемии, РФ сознательно усиливает угрозы для украинских граждан, которые незаконно содержатся в российских тюрьмах.

“Требуем от российской стороны немедленно освободить гражданина Украины Наримана Мемедеминова и других граждан Украины, которые продолжают незаконно содержаться в тюрьмах на территории РФ и оккупированного Крыма. Такой шаг будет способствовать восстановлению справедливости в отношении невинных людей, а также обеспечению их права на жизнь в условиях пандемии COVID-19”, — призвала спикер МИД.

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Также в ведомстве призвали международное сообщество усилить политико-дипломатическое и санкционный давление на государство-агрессора с целью прекращения Россией нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины в РФ и на временно оккупированных территориях Украины, восстановление территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

Напомним, что 2 октября 2019 года Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор крымскотатарскому гражданскому журналисту, блоггеру Нариман Мемедеминову, которого обвиняют в пропаганде терроризма.

Добавим, 22 марта 2018 года в Бахчисарайском районе в оккупированном Крыму в доме Наримана Мемедеминова российские силовики провели обыск. После этого блоггера увезли на допрос в управление ФСБ России в Симферополе. 23 марта суд арестовал Мемедеминова.

Задержанному предъявлено обвинение по статье о “публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет”.

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