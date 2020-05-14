Україна закликала ОБСЄ стежити за ситуацією на Донбасі і у Криму в умовах пандемії коронавірусу

"На території тимчасово окупованого Криму і Донбасу спостерігається грубе порушення прав людини - в регіоні ОБСЄ. Ми глибоко стурбовані репресіями, серйозними порушеннями прав людини і дискримінацією з боку окупаційної влади щодо всіх, хто не приймає незаконну окупацію Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Ця тривожна ситуація вимагає адекватної реакції БДІПЛ та постійної активної участі в забезпеченні і дотриманні прав людини і основних свобод на незаконно окупованому Кримському півострові", - йдеться в заяві.

Так, Україна закликала стежить за виконанням РФ рекомендацій Бюро.

"Ми закликаємо БДІПЛ використовувати всі наявні в його розпорядженні ресурси і уважно стежити за ситуацією, зокрема, за виконанням Росією в якості окупаційної сили рекомендацій, що містяться в звіті Місії БДІПЛ з оцінки прав людини 2015 року з Криму. Як і раніше вкрай важливо продовжувати домагатися доступу на півострів", - зазначив Цимбалюк в заяві.

Він також повідомив, що ситуація погіршилася на тлі спалаху пандемії COVID-19.

"Триваюча збройна агресія РФ позбавляє можливості українській стороні надавати безпосередню допомогу населенню тимчасово окупованих територій. Також надати допомогу складно і міжнародним організаціям через безперервні військові дії і фактичну заборону допуску окупаційною адміністрацією СММ ОБСЄ, Міжнародного комітету Червоного Хреста та інших міжнародних гуманітарних організацій", - повідомив представник України в ОБСЄ.

У заяві також говориться, що окупаційні адміністрації ОРДЛО свідомо вдавалися до дій, які ставлять під серйозну загрозу життя і здоров'я громадян України, в умовах боротьби з коронавірусом. Така ситуація спостерігається серед громадян, а також в окупаційних в'язницях.

Відзначимо, що БДІПЛ займається забезпеченням поваги прав і основних свобод людини, зміцненням і захистом демократичних інститутів. Їх діяльність охоплює весь регіон ОБСЄ.

Як раніше повідомляв УНН, протягом квітня на тимчасово окупованих територіях спостерігається неспроможність російських окупаційних адміністрацій ефективно протидіяти епідемії COVID-19.