Украина призвала ОБСЕ следить за ситуацией на Донбассе и в Крыму в условиях пандемии коронавируса

КИЕВ. 14 мая. УНН. Украина обратилась к Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ), и призвала следить за ситуацией на временного оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а именно нарушением прав человека, особенно в условиях пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Евгения Цимбалюка на 1267-м заседании Постоянного совета ОБСЕ, передает УНН.