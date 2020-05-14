Украина призвала ОБСЕ следить за ситуацией на Донбассе и в Крыму в условиях пандемии коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Украина обратилась к Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ), и призвала следить за ситуацией на временного оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а именно нарушением прав человека, особенно в условиях пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Евгения Цимбалюка на 1267-м заседании Постоянного совета ОБСЕ, передает УНН.
“На территории временно оккупированного Крыма и Донбасса наблюдается грубое нарушение прав человека — в регионе ОБСЕ. Мы глубоко обеспокоены репрессиями, серьезными нарушениями прав человека и дискриминацией со стороны оккупационных властей в отношении всех, кто не принимает незаконную оккупацию Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя. Эта тревожная ситуация требует адекватной реакции БДИПЧ и постоянного активного участия в обеспечении и соблюдении прав человека и основных свобод на незаконно оккупированном Крымском полуострове”, — говорится в заявлении.
Так, Украина призвала следит за выполнением РФ рекомендаций Бюро.
“Мы призываем БДИПЧ использовать все имеющиеся в его распоряжении ресурсы и внимательно следить за ситуацией, в частности, за выполнением Россией в качестве оккупационной силы рекомендаций, содержащихся в отчете Миссии БДИПЧ по оценке прав человека 2015 года по Крыму. По-прежнему крайне важно продолжать добиваться доступа на полуостров”, — отметил Цимбалюк в заявлении.
Он также сообщил, что ситуация ухудшилась на фоне вспышки пандемии COVID-19.
“Продолжающаяся вооруженная агрессия РФ лишает возможности украинскую сторону оказывать непосредственную помощь населению временно оккупированных территорий. Также оказать помощь сложно и международным организациям из-за непрекращающихся военных действий и фактического запрета к доступу оккупационной администрацией СММ ОБСЕ, Международному комитету Красного Креста и другим международным гуманитарным организациям”, — сообщил представитель Украины в ОБСЕ.
В заявлении также говорится, что оккупационные администрации ОРДЛО сознательно прибегали к действиям, которые ставят под серьезную угрозу жизнь и здоровье граждан Украины, в условиях борьбы с коронавирусом. Такая ситуация наблюдается среди граждан, а также в оккупационных тюрьмах.
Отметим, что БДИПЧ занимается обеспечением уважения прав и основных свобод человека, укреплением и защитой демократических институтов. Их деятельность охватывает весь регион ОБСЕ.
Как ранее сообщал УНН, в течение апреля на временно оккупированных территориях наблюдается несостоятельность российских оккупационных администраций эффективно противодействовать эпидемии COVID-19.