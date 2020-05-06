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Кулеба обсудил с Помпео экономическое сотрудничество во время пандемии

Киев • УНН

 • 12193 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Государственным секретарем США Майклом Помпео, во время которого они обсудили экономическое сотрудничество во время пандемии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

Кулеба обсудил с Помпео экономическое сотрудничество во время пандемии

"Мы решительно настроены в дальнейшем развивать стратегическое партнерство Украины и США. Не ради дипломатической формальности, а для укрепления истинной дружбы украинского и американского народов", - заявил Кулеба.

Глава МИД Украины уделил особое внимание развитию взаимовыгодного экономического сотрудничества Украины и США, важность которого во времена пандемии приобретает особое значение. Он отметил, что в условиях пандемии и ее последствий Украина превращается в гаранта глобальной продовольственной безопасности.

Министр заверил Государственного секретаря США, что Украина готова создавать благоприятные условия для американских предприятий, которые сейчас рассматривают возможность переноса производств из других регионов для оптимизации цепей поставок.

Кулеба предложил американскому коллеге положить перспективные проекты сотрудничества в основу очередного заседания украинско-американской Комиссии стратегического партнерства и провести ее уже в этом году.

Отдельное внимание собеседники уделили итогам видеоконференции глав МИД в нормандской формате, которая состоялась 30 апреля. Они отметили важную роль ФРГ и Франции в содействии участия России в диалоге и выполнении им своих обязательств.

Майкл Помпео заверил в непоколебимой поддержке Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины.

Собеседники уделили внимание процессу реформ в Украине, включая проекты и программы, которые поддерживаются Правительством США. Глава МИД проинформировал Государственного секретаря о процессе принятия ключевых реформаторских законов, необходимых для дальнейшего успешного сотрудничества с Международным валютным фондом. В частности, он подтвердил настрой на принятие банковского закона.

"Дмитрий Кулеба поблагодарил за американскую помощь Украине для противодействия распространению коронавируса COVID-19 и социально-экономических последствий пандемии. Он также выразил удовлетворение, что именно украинские самолеты "Руслан"и "Мрия" доставляют в эти дни медицинские грузы в США, и особенно отметил глобальное лидерство США в преодолении пандемии", - добавляется в сообщении.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре со своими коллегами из стран Балтии договорился о совместной защите исторической правды от искажений со стороны России во времена 75-й годовщины окончания Второй мировой войны.

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