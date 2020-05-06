Кулеба обсудил с Помпео экономическое сотрудничество во время пандемии

КИЕВ. 6 мая. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Государственным секретарем США Майклом Помпео, во время которого они обсудили экономическое сотрудничество во время пандемии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.