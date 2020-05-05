Кулеба обговорив з головою МЗС Естонії захист історичної правди від спотворень Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в телефонній розмові зі своїми колегами з країн Балтії домовився про спільний захист історичної правди від спотворень з боку Росії в часи 75-ї річниці закінчення Другої світової війни. Про це йдеться у повідомленні пресцентру міністерства, передає УНН.
Цю тему український міністр порушив у розмові з головою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу. Естонія як непостійний член Ради безпеки ООН протягом травня буде головувати в РБ.
"Сторони домовилися докладати зусиль задля протидії поширенню Росією спотворених історичних фактів, у т.ч. щодо річниці завершення Другої світової війни. Обговорення в РБ ООН 8 травня теми Другої світової війни має на меті поширювати правдиві факти про європейське історичне минуле як основу для мирного й дружнього співіснування народів", - йдеться у повідомленні.
Кулеба подякував за підтримку з боку Естонії стосовно позицій та інтересів України в рамках непостійного членства Естонії у РБ ООН у 2020–2021 роках і висловив сподівання на ефективну взаємодію під час естонського головування в Раді безпеки ООН у травні 2020 року, йдеться у повідомленні.
У свою чергу Глава МЗС Естонії запевнив у незмінності підтримки Естонією суверенітету і територіальної цілісності України та наголосив на необхідності збереження міжнародного санкційного тиску на РФ до повного виконання Росією Мінських домовленостей та деокупації українських територій.
Раніше Україна та Латвія обговорили розвиток економічної співпраці та торгівлі, а також ситуацію на Донбасі.