Кулеба обговорив з головою МЗС Естонії захист історичної правди від спотворень Росією

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 169241 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 124040 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 111772 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 119461 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 139622 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 143974 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 228727 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217168 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187405 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 177029 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−3°
2м/с
84%
Популярнi новини

Шмигаль зустрівся з бельгійським колегою: говорили про оборонну співпрацю і санкції проти рф

10 квітня, 18:16 • 10595 перегляди

Удар рф по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 8

10 квітня, 18:27 • 10018 перегляди

Принц Гаррі відвідав клініку у Львові, де реабілітують поранених військових і цивільних

10 квітня, 20:01 • 9018 перегляди

росіяни окупували Олександропіль на Донеччині – карти DeepState

10 квітня, 22:03 • 10759 перегляди

Зірка фільмів про Гаррі Поттера зіграє у фільмі російського режисера

22:31 • 9338 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 169241 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 167268 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 286875 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 309504 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 391265 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Франція

Сполучене Королівство

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 54227 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 37253 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 51761 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 53412 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 128642 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

The New York Times

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Кулеба обговорив з головою МЗС Естонії захист історичної правди від спотворень Росією

Київ • УНН

 • 12036 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в телефонній розмові зі своїми колегами з країн Балтії домовився про спільний захист історичної правди від спотворень з боку Росії в часи 75-ї річниці закінчення Другої світової війни. Про це йдеться у повідомленні пресцентру міністерства, передає УНН.

Кулеба обговорив з головою МЗС Естонії захист історичної правди від спотворень Росією

Цю тему український міністр порушив у розмові з головою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу. Естонія як непостійний член Ради безпеки ООН протягом травня буде головувати в РБ.

"Сторони домовилися докладати зусиль задля протидії поширенню Росією спотворених історичних фактів, у т.ч. щодо річниці завершення Другої світової війни. Обговорення в РБ ООН 8 травня теми Другої світової війни має на меті поширювати правдиві факти про європейське історичне минуле як основу для мирного й дружнього співіснування народів", - йдеться у повідомленні.

Кулеба подякував за підтримку з боку Естонії стосовно позицій та інтересів України в рамках непостійного членства Естонії у РБ ООН у 2020–2021 роках і висловив сподівання на ефективну взаємодію під час естонського головування в Раді безпеки ООН у травні 2020 року, йдеться у повідомленні.

У свою чергу Глава МЗС Естонії запевнив у незмінності підтримки Естонією суверенітету і територіальної цілісності України та наголосив на необхідності збереження міжнародного санкційного тиску на РФ до повного виконання Росією Мінських домовленостей та деокупації українських територій.

Раніше Україна та Латвія обговорили розвиток економічної співпраці та торгівлі, а також ситуацію на Донбасі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Brent
$63.08
Bitcoin
$80,827.30
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,237.17
Ethereum
$1,544.60