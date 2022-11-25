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Кулеба обсудил с главой МИД Британии создание воздушного щита над Украиной

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга в Киеве обсудил с британским коллегой Джеймсом Клеверли неотложную потребность в создании воздушного щита над Украиной и возобновлении энергоснабжения после российских обстрелов, передает УНН.

Цитата

"Мы продолжаем работать над усилением всех стратегических направлений сотрудничества с Соединенным Королевством и консолидировать международное сообщество в поддержку Украины", – сказал Кулеба.

Министр отметил, что он подробно обсудил с Клеверли последствия российского террора против Украины. Также глава МИД Британии имел возможность своими глазами увидеть их в украинской столице.

"Обсудили неотложную потребность в создании воздушного щита над Украиной и возобновлении энергоснабжения после российских обстрелов. Мы обсудили дальнейшие международные инициативы в поддержку Украины и в частности взаимодействие со странами так называемого "Глобального Юга", – рассказал Кулеба.

Напомним

25 ноября министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли прибыл с визитом в Украину.

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