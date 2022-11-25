Кулеба обговорив із главою МЗС Британії створення повітряного щита над Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу в Києві обговорив із британським колегою Джеймсом Клеверлі невідкладну потребу у створенні повітряного щита над Україною та відновлення енергопостачання після російських обстрілів, передає УНН.
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"Ми продовжуємо працювати над посиленням усіх стратегічних напрямів співпраці зі Сполученим Королівством та консолідувати міжнародну спільноту на підтримку України", – сказав Кулеба.
Міністр зазначив, що він детально обговорив з Клеверлі наслідки російського терору проти України. Також глава МЗС Британії мав змогу на власні очі побачити їх в українській столиці.
"Обговорили невідкладну потребу у створенні повітряного щита над Україною та відновлення енергопостачання після російських обстрілів. Ми обговорили подальші міжнародні ініціативи на підтримку України і зокрема взаємодію з країнами так званого "Глобального Півдня", – розповів Кулеба.
Нагадаємо
25 листопада міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі прибув з візитом в Україну.