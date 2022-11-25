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Кулеба обговорив із главою МЗС Британії створення повітряного щита над Україною

Кулеба обговорив із главою МЗС Британії створення повітряного щита над Україною

Київ • УНН

 • 1486593 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу в Києві обговорив із британським колегою Джеймсом Клеверлі невідкладну потребу у створенні повітряного щита над Україною та відновлення енергопостачання після російських обстрілів, передає УНН.

Цитата

"Ми продовжуємо працювати над посиленням усіх стратегічних напрямів співпраці зі Сполученим Королівством та консолідувати міжнародну спільноту на підтримку України", – сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що він детально обговорив з Клеверлі наслідки російського терору проти України. Також глава МЗС Британії мав змогу на власні очі побачити їх в українській столиці.

"Обговорили невідкладну потребу у створенні повітряного щита над Україною та відновлення енергопостачання після російських обстрілів. Ми обговорили подальші міжнародні ініціативи на підтримку України і зокрема взаємодію з країнами так званого "Глобального Півдня", – розповів Кулеба.

Нагадаємо

25 листопада міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі прибув з візитом в Україну.

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