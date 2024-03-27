Украина надеется, что Индия поможет в восстановлении – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в четверг прибудет в Дели с двухдневным официальным визитом, во время которого проведет встречи с министром иностранных дел д-ром Джайшанкаром. В центре внимания будут экономические проекты и восстановление, передает УНН со ссылкой на The New Indian Express.

"Я прибыл в Индию по приглашению доктора Джайшанкара и с нетерпением жду встречи с ним", - сказал министр Кулеба на виртуальном пресс-брифинге для индийских СМИ в среду.

Министр Кулеба говорит, что он будет иметь откровенные и всесторонние переговоры в Дели.

"То, что я еду в Индию, означает поиск возможностей для Украины", - добавил он.

Он также отметил, что Индия готова сотрудничать с Украиной в экономических проектах и восстановительной деятельности.

"Мы видим Индию как важную мировую державу", - добавил он.

Министр Кулеба будет находиться в Дели два дня.

Добавим

Как сообщили в МИД, во время своего визита министр иностранных дел Кулеба проведет ряд мероприятий, которые будут включать встречу с доктором Джайшанкаром, а также с заместителем советника по национальной безопасности. Состоятся дискуссии по двустороннему партнерству и сотрудничеству по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес. Он также будет взаимодействовать с бизнес-сообществом.