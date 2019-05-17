Кулеба: некоторые ключевые столицы Европы приняли решение вернуть РФ в ПАСЕ

"Некоторые ключевые столицы Европы приняли решение вернуть РФ в ПАСЕ. Все делается с улыбками, заверениями в верности ценностям и благим намерениям. За кулисами - нормальная циничная дипломатия тех, кто решил любой ценой выручить своего вредного, но давнего партнера - Россию", - заявил Кулеба.

В то же время в пресс-службе Совета Европы отметили, что "более 30 министров иностранных дел 47 государств-членов подтвердили важную роль Организации как уникальной платформы для диалога и сотрудничества".

Собравшись в Хельсинки на ежегодную сессию, министры заявили, что:



всем государствам-членам должна быть предоставлена возможность участвовать на равноправной основе в работе Комитета министров и Парламентской ассамблеи ‒ двух уставных органов Совета Европы;



одним из основных обязательств государств-членов является уплата обязательных взносов в регулярный бюджет;



они желают, чтобы делегации всех государств-членов смогли принять участие в июньской сессии ПАСЕ, принимая во внимание важность выборов Генерального секретаря Совета Европы и судей Европейского суда по правам человека.



"Наряду с активизацией диалога между Комитетом министров и Парламентской ассамблеей министры подчеркнули необходимость скоординированных действий, которые позволили бы Организации более эффективно реагировать в ситуациях, когда то или иное государство-член нарушает свои уставные обязательства или не соблюдает стандарты, основополагающие принципы и ценности Совета Европы", - отметили в СЕ.

Представитель Украины при Совете Европы, комментируя принятие главами МИД Совета Европы решения на пути к снятию санкций с России, указал, что "Украина и 5 других государств проголосовали против этого решения при принятии проекта на уровне послов".

"Это противоречивое по содержанию и позорное по контексту решение. Консенсуса по нему в Комитете министров нет. Борьба будет продолжаться в ПАСЕ на уровне депутатов", - подчеркнул Кулеба.

Отметим, с середины 2017 года Россия не платит взносы в бюджет Совета Европы. После двухлетней неуплаты членство может быть приостановлено, после чего РФ могут окончательно исключить из состава организации. Между тем председатель российской Государственной думы Вячеслав Володин еще в октябре 2018 года не исключал выхода Москвы из СЕ.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд считает, что существуют хорошие шансы для разрешения конфликта с Москвой, что позволит избежать возможного выхода России из состава организации.

В 2014 году из-за незаконной аннексии Крыма Россией резолюцией ПАСЕ российская делегация впервые была лишена права голоса, а ее члены - права занимать должности председателей комитетов ПАСЕ и входить в состав мониторинговых миссий. В знак протеста с 2016 года Россия не участвует в сессиях ПАСЕ.

Как сообщал УНН, 10 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, согласно которой Россия не получила изменения процедуры введения санкций. Кулеба тогда заявил, что в ПАСЕ продолжать попытки вернуть РФ и могут победить.