Кулеба: некоторые ключевые столицы Европы приняли решение вернуть РФ в ПАСЕ

ukru
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 43458 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 65294 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 81953 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 94794 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123204 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111670 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137803 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144650 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130144 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130202 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
47 стран МАГАТЭ осудили оккупацию россией Запорожской АЭС: что требуют

47 стран МАГАТЭ осудили оккупацию россией Запорожской АЭС: что требуют

7 марта, 14:59 • 28651 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 38584 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 96099 просмотра
Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

7 марта, 16:42 • 70624 просмотра
Новая атака дронов на Одессу, в городе раздаются взрывы

Новая атака дронов на Одессу, в городе раздаются взрывы

19:47 • 33859 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 96099 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 123199 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 149638 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 161655 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 220242 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

19:45 • 43444 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 38584 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 63624 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 92823 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 93273 просмотра
Актуальное
Кулеба: некоторые ключевые столицы Европы приняли решение вернуть РФ в ПАСЕ

Кулеба: некоторые ключевые столицы Европы приняли решение вернуть РФ в ПАСЕ

Киев  •  УНН

 • 24364 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Некоторые ключевые столицы Европы приняли решение вернуть России в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Об этом заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Некоторые ключевые столицы Европы приняли решение вернуть РФ в ПАСЕ. Все делается с улыбками, заверениями в верности ценностям и благим намерениям. За кулисами - нормальная циничная дипломатия тех, кто решил любой ценой выручить своего вредного, но давнего партнера - Россию", - заявил Кулеба.

В то же время в пресс-службе Совета Европы отметили, что "более 30 министров иностранных дел 47 государств-членов подтвердили важную роль Организации как уникальной платформы для диалога и сотрудничества".

Собравшись в Хельсинки на ежегодную сессию, министры заявили, что:

  • всем государствам-членам должна быть предоставлена возможность участвовать на равноправной основе в работе Комитета министров и Парламентской ассамблеи ‒ двух уставных органов Совета Европы;
  • одним из основных обязательств государств-членов является уплата обязательных взносов в регулярный бюджет;
  • они желают, чтобы делегации всех государств-членов смогли принять участие в июньской сессии ПАСЕ, принимая во внимание важность выборов Генерального секретаря Совета Европы и судей Европейского суда по правам человека.

"Наряду с активизацией диалога между Комитетом министров и Парламентской ассамблеей министры подчеркнули необходимость скоординированных действий, которые позволили бы Организации более эффективно реагировать в ситуациях, когда то или иное государство-член нарушает свои уставные обязательства или не соблюдает стандарты, основополагающие принципы и ценности Совета Европы", - отметили в СЕ.

Представитель Украины при Совете Европы, комментируя принятие главами МИД Совета Европы решения на пути к снятию санкций с России, указал, что "Украина и 5 других государств проголосовали против этого решения при принятии проекта на уровне послов".

"Это противоречивое по содержанию и позорное по контексту решение. Консенсуса по нему в Комитете министров нет. Борьба будет продолжаться в ПАСЕ на уровне депутатов", - подчеркнул Кулеба.

Отметим, с середины 2017 года Россия не платит взносы в бюджет Совета Европы. После двухлетней неуплаты членство может быть приостановлено, после чего РФ могут окончательно исключить из состава организации. Между тем председатель российской Государственной думы Вячеслав Володин еще в октябре 2018 года не исключал выхода Москвы из СЕ.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд считает, что существуют хорошие шансы для разрешения конфликта с Москвой, что позволит избежать возможного выхода России из состава организации.

В 2014 году из-за незаконной аннексии Крыма Россией резолюцией ПАСЕ российская делегация впервые была лишена права голоса, а ее члены - права занимать должности председателей комитетов ПАСЕ и входить в состав мониторинговых миссий. В знак протеста с 2016 года Россия не участвует в сессиях ПАСЕ.

Как сообщал УНН, 10 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, согласно которой Россия не получила изменения процедуры введения санкций. Кулеба тогда заявил, что в ПАСЕ продолжать попытки вернуть РФ и могут победить.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы