Кулеба: деякі ключові столиці Європи ухвалили рішення повернути РФ в ПАРЄ

"Деякі ключові столиці Європи ухвалили рішення повернути РФ в ПАРЄ. Все робиться з посмішками, запевненнями у вірності цінностям і благим намірам. За лаштунками - нормальна цинічна дипломатія тих, хто вирішив будь-якою ціною виручити свого вредного, але давнього партнера - Росію", - заявив Кулеба.

Водночас у прес-службі Ради Європи зазначили, що "понад 30 міністрів закордонних справ 47 держав-членів підтвердили важливу роль Організації як унікальної платформи для діалогу і співпраці".

Зібравшись в Гельсінкі на щорічну сесію, міністри заявили, що:



всім державам-членам повинна бути надана можливість брати участь на рівноправній основі в роботі Комітету міністрів та Парламентської асамблеї - двох статутних органів Ради Європи;



одним з основних зобов'язань держав-членів є сплата обов'язкових внесків до регулярного бюджету;



вони бажають, щоб делегації всіх держав-членів змогли взяти участь у червневій сесії ПАРЄ, приймаючи до уваги важливість виборів Генерального секретаря Ради Європи і суддів Європейського суду з прав людини.



"Поряд з активізацією діалогу між Комітетом міністрів і Парламентською асамблеєю міністри наголосили на необхідності скоординованих дій, які дозволили б Організації більш ефективно реагувати в ситуаціях, коли та чи інша держава-член порушує свої статутні зобов'язання або не дотримується стандарти, основні принципи та цінності Ради Європи", - зазначили в РЄ.

Представник України при Раді Європи, коментуючи ухвалення головами МЗС Ради Європи рішення на шляху до зняття санкцій з Росії, вказав, що "Україна і 5 інших держав проголосували проти цього рішення під час ухвалення проекту на рівні послів".

"Це суперечливе за змістом і ганебне за контекстом рішення. Консенсусу щодо нього в Комітеті міністрів немає. Боротьба триватиме в ПАРЄ на рівні депутатів", - наголосив Кулеба.

Зазначимо, з середини 2017 року Росія не платить внески до бюджету Ради Європи. Після дворічної несплати членство може бути призупинено, після чого РФ можуть остаточно виключити зі складу організації. Тим часом голова російської Державної думи В'ячеслав Володін ще в жовтні 2018 роки не виключав виходу Москви з РЄ.

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд вважає, що існують хороші шанси для вирішення конфлікту з Москвою, що дозволить уникнути можливого виходу Росії зі складу організації.

У 2014 році через незаконну анексію Криму Росією резолюцією ПАРЄ російська делегація вперше була позбавлена права голосу, а її члени - права обіймати посади голів комітетів ПАРЄ та входити до складу моніторингових місій. На знак протесту з 2016 року Росія не бере участі у сесіях ПАРЄ.

Як повідомляв УНН, 10 квітня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, відповідно до якої Росія не отримала зміни процедури запровадження санкцій. Кулеба тоді заявив, що у ПАРЄ продовжуватимуть спроби повернути РФ і можуть перемогти.