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Куда обращаться за бесплатной психологической помощью

Куда обращаться за бесплатной психологической помощью

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. За бесплатной психологической помощью теперь можно обращаться в больницы первичного звена. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Национальной службы здоровья.

В Украине внедрен пакет - “Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи”, которое позволяет получить психологическую помощь бесплатно.

«Получить психологическую помощь можно в заведениях, которые заключили с НСЗУ договор на новый пакет. Именно в таких заведениях, врачи первички прошли необходимую подготовку и готовы оказать психологическую помощь", - уточнили в НСЗУ.

Что входит в бесплатную психологическую помощь?

  • Врач первичного звена предоставит пациенту базовую психологическую помощь и составит план ведения и лечения в пределах своей компетенции.
  • Врач оценит клиническое состояние пациента, в частности физическое и психологическое, чтобы выявить тревожные состояния, депрессии и другие расстройства психического здоровья.
  • При необходимости врач направят на проведение лабораторных и инструментальных исследований или направит на консультацию к врачу-психиатру.

Как найти медучреждение, где оказывают психологическую помощь?

Найти медучреждение, которое предоставляет следующие услуги, можно:

  • на дашборде НСЗУ “Заключены договоры о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий” по ссылке: https://cutt.ly/y0Plvco.
  • или позвоните в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77 – оператор подскажет, где ближайшее к вам медучреждение с необходимой бесплатной услугой.
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