Куда обращаться за бесплатной психологической помощью

В Украине внедрен пакет - “Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи”, которое позволяет получить психологическую помощь бесплатно.

«Получить психологическую помощь можно в заведениях, которые заключили с НСЗУ договор на новый пакет. Именно в таких заведениях, врачи первички прошли необходимую подготовку и готовы оказать психологическую помощь", - уточнили в НСЗУ.

Что входит в бесплатную психологическую помощь?



Врач первичного звена предоставит пациенту базовую психологическую помощь и составит план ведения и лечения в пределах своей компетенции.



Врач оценит клиническое состояние пациента, в частности физическое и психологическое, чтобы выявить тревожные состояния, депрессии и другие расстройства психического здоровья.



При необходимости врач направят на проведение лабораторных и инструментальных исследований или направит на консультацию к врачу-психиатру.



Как найти медучреждение, где оказывают психологическую помощь?

Найти медучреждение, которое предоставляет следующие услуги, можно: