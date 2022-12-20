Куда обращаться за бесплатной психологической помощью
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. За бесплатной психологической помощью теперь можно обращаться в больницы первичного звена. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Национальной службы здоровья.
В Украине внедрен пакет - “Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи”, которое позволяет получить психологическую помощь бесплатно.
«Получить психологическую помощь можно в заведениях, которые заключили с НСЗУ договор на новый пакет. Именно в таких заведениях, врачи первички прошли необходимую подготовку и готовы оказать психологическую помощь", - уточнили в НСЗУ.
Что входит в бесплатную психологическую помощь?
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- Врач первичного звена предоставит пациенту базовую психологическую помощь и составит план ведения и лечения в пределах своей компетенции.
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- Врач оценит клиническое состояние пациента, в частности физическое и психологическое, чтобы выявить тревожные состояния, депрессии и другие расстройства психического здоровья.
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- При необходимости врач направят на проведение лабораторных и инструментальных исследований или направит на консультацию к врачу-психиатру.
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Как найти медучреждение, где оказывают психологическую помощь?
Найти медучреждение, которое предоставляет следующие услуги, можно:
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- на дашборде НСЗУ “Заключены договоры о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий” по ссылке: https://cutt.ly/y0Plvco.
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- или позвоните в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77 – оператор подскажет, где ближайшее к вам медучреждение с необходимой бесплатной услугой.
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