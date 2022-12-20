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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Куди звертатися за безоплатною психологічною допомогою

Куди звертатися за безоплатною психологічною допомогою

Київ • УНН

 • 698438 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. По безоплатну психологічну допомогу відтепер можна звертатися до лікарень первинної ланки. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Національної служби здоровя.

В Україні впроваджено пакет - “Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги”, яки дозволяє отримати психологічну допомогу на безоплатній основі.

«Отримати психологічну допомогу можна в тих закладах, які уклали з НСЗУ договір на новий пакет. Саме в таких закладах, лікарі первинки пройшли необхідну підготовку та готові надати психологічну допомогу», - уточнили в НСЗУ.

Що входить в безоплатну психологічну допомогу?

  • Лікар первинної ланки надасть пацієнту базову психологічну допомогу та складе план ведення і лікування в межах своєї компетенції.
  • Лікар оцінить клінічний стан пацієнта, зокрема фізичний та психологічний, щоб виявити тривожні стани, депресії та інші розлади психічного здоров’я.
  • За потреби лікар направлять на проведення лабораторних та інструментальних досліджень чи скерує на консультацію до лікаря-психіатра.

Як знайти медзаклад, де надають психологічну допомогу?

Знайти медзаклад, який надає такі послуги, можна:

  • на дашборді НСЗУ “Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій” за посиланням: https://cutt.ly/y0Plvco.
  • або зателефонуйте в контакт-центр НСЗУ за номером 16-77 – оператор підкаже, де найближчий до вас медзаклад з потрібно безоплатною послугою.
Українські Національні Новини

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