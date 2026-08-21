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Куда пойти в Киеве 22-23 августа: выставки, спектакли и концерты

Киев • УНН

 • 2884 просмотра

В Киеве 22-23 августа состоятся выставки, спектакли, киноклуб и концерты. Среди мероприятий - посвящения Лятошинскому и Квитке Цисык.

Куда пойти в Киеве 22-23 августа: выставки, спектакли и концерты

В эти выходные в Киеве состоится немало культурных мероприятий. Подробнее о том, куда можно сходить 22–23 августа киевлянам и гостям столицы, расскажет УНН.

Выставка "Лятошинский. Отражение"

  • Дата и время: 23 августа, 11:00;
    • Адрес: Киев, ул. Крещатик, 2, Украинский дом;
      • Стоимость билетов: 90–180 гривен.

        О событии

        Выставка, посвящённая жизни и творчеству украинского композитора Бориса Лятошинского. Экспозиция объединяет архивные материалы, рукописи, личные вещи художника, звуковые пространства и аудиовизуальные произведения.

        Выставка "Мерцающие связи. Украинская живопись на рубеже 90-х и сегодня"

        • Дата и время: 22 августа, 12:00;
          • Адрес: Киев, ул. Ивана Мазепы, 28–30, Мистецький арсенал;
            • Стоимость билетов: 100–450 гривен.

              О событии

              На выставке представлена украинская живопись двух поколений - от второй половины 1980-х до первой половины 1990-х годов и последнего десятилетия. Проект исследует связи между художниками разных периодов и то, как они осмысливают украинскую реальность в своих работах.

              Спектакль "Тореадоры из Васюковки"

              • Дата и время: 22 августа, 14:00;
                • Адрес: Киев, ул. Липская, 15/17, Театр юного зрителя;
                  • Стоимость билетов: 250–400 гривен.

                    О событии

                    Спектакль по мотивам одноимённой трилогии Всеволода Нестайко - одного из самых известных украинских детских писателей. История Явы и Павлуши отличается юмором, приключениями и взглядом на мир глазами детей.

                    Киноклуб с психологом

                    • Дата и время: 22 августа, 15:00;
                      • Адрес: Киев, ул. Большая Васильковская, 122, Drip Coffee Buffet;
                        • Стоимость билета: 220 гривен.

                          О событии

                          Участники самостоятельно смотрят фильм до встречи, а во время киноклуба вместе с психологом обсуждают его, делятся впечатлениями и ищут смыслы. Продолжительность встречи - 1,5 часа.

                          Концерт "Квитка. Голос сердца"

                          • Дата и время: 22 августа, 17:00;
                            • Адрес: Киев, ул. Крещатик, 50Б, Художественно-концертный центр им. Ивана Козловского;
                              • Стоимость билетов: 250–300 гривен.

                                О событии

                                Концерт-посвящение Квитке Цисык состоится ко Дню независимости Украины. В программе прозвучат песни легендарной американской певицы украинского происхождения, которая стала одним из символов украинской песни в мире. Во время концерта будут использованы архивные аудио- и видеозаписи Квитки Цисык, которые дополнят музыкальную программу. Творчество певицы представят молодые исполнители, которые по-новому откроют её песни для слушателей. Вечер будет посвящён украинским корням, памяти и музыкальному наследию Квитки Цисык.

                                Спектакль "Королева детективов"

                                • Дата и время: 22 августа, 17:00;
                                  • Адрес: Киев, бульвар Леси Украинки, 12–14, Киевская крепость;
                                    • Стоимость билета: 250 гривен.

                                      О событии

                                      Спектакль посвящён Агате Кристи - легендарной британской писательнице и "королеве детективов". Зрителей ждёт история самой писательницы и её самых известных персонажей - Эркюля Пуаро, мистера Гастингса и мисс Марпл. Постановка объединяет детективную атмосферу, интересные сюрпризы и рассказ о необыкновенной женщине, которая работала медсестрой во время двух мировых войн. Часть средств от продажи билетов направят на поддержку Сил обороны Украины.

                                      Концерт "Scorpions Tribute"

                                      • Дата и время: 22 августа, 18:00;
                                        • Адрес: Соломенская пивоварня, Соломенская площадь, 2Б, Киев;
                                          • Стоимость билетов: 250–350 гривен.

                                            О событии

                                            22 августа в Соломенской пивоварне состоится концерт Scorpions Tribute. Трибьют-бенд Jack London вживую исполнит легендарные композиции немецкой рок-группы Scorpions. В программе - известные хиты Wind of Change, Still Loving You, Rock You Like a Hurricane и другие композиции, которые стали классикой мировой рок-сцены. Начало концерта в 18:00, двери для гостей откроют в 16:00.

                                            Куда сходить в Киеве на выходных 15–16 августа14.08.2026, 13:08 • 50338 просмотров

                                            Алла Киосак

                                            ОбществоКультураКиев
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