Куда пойти в Киеве 22-23 августа: выставки, спектакли и концерты

В эти выходные в Киеве состоится немало культурных мероприятий. Подробнее о том, куда можно сходить 22–23 августа киевлянам и гостям столицы, расскажет УНН.

Выставка "Лятошинский. Отражение"

Дата и время: 23 августа, 11:00;

Адрес: Киев, ул. Крещатик, 2, Украинский дом;

Стоимость билетов: 90–180 гривен.

О событии

Выставка, посвящённая жизни и творчеству украинского композитора Бориса Лятошинского. Экспозиция объединяет архивные материалы, рукописи, личные вещи художника, звуковые пространства и аудиовизуальные произведения.

Выставка "Мерцающие связи. Украинская живопись на рубеже 90-х и сегодня"

Дата и время: 22 августа, 12:00;

Адрес: Киев, ул. Ивана Мазепы, 28–30, Мистецький арсенал;

Стоимость билетов: 100–450 гривен.

О событии

На выставке представлена украинская живопись двух поколений - от второй половины 1980-х до первой половины 1990-х годов и последнего десятилетия. Проект исследует связи между художниками разных периодов и то, как они осмысливают украинскую реальность в своих работах.

Спектакль "Тореадоры из Васюковки"

Дата и время: 22 августа, 14:00;

Адрес: Киев, ул. Липская, 15/17, Театр юного зрителя;

Стоимость билетов: 250–400 гривен.

О событии

Спектакль по мотивам одноимённой трилогии Всеволода Нестайко - одного из самых известных украинских детских писателей. История Явы и Павлуши отличается юмором, приключениями и взглядом на мир глазами детей.

Киноклуб с психологом

Дата и время: 22 августа, 15:00;

Адрес: Киев, ул. Большая Васильковская, 122, Drip Coffee Buffet;

Стоимость билета: 220 гривен.

О событии

Участники самостоятельно смотрят фильм до встречи, а во время киноклуба вместе с психологом обсуждают его, делятся впечатлениями и ищут смыслы. Продолжительность встречи - 1,5 часа.

Концерт "Квитка. Голос сердца"

Дата и время: 22 августа, 17:00;

Адрес: Киев, ул. Крещатик, 50Б, Художественно-концертный центр им. Ивана Козловского;

Стоимость билетов: 250–300 гривен.

О событии

Концерт-посвящение Квитке Цисык состоится ко Дню независимости Украины. В программе прозвучат песни легендарной американской певицы украинского происхождения, которая стала одним из символов украинской песни в мире. Во время концерта будут использованы архивные аудио- и видеозаписи Квитки Цисык, которые дополнят музыкальную программу. Творчество певицы представят молодые исполнители, которые по-новому откроют её песни для слушателей. Вечер будет посвящён украинским корням, памяти и музыкальному наследию Квитки Цисык.

Спектакль "Королева детективов"

Дата и время: 22 августа, 17:00;

Адрес: Киев, бульвар Леси Украинки, 12–14, Киевская крепость;

Стоимость билета: 250 гривен.

О событии

Спектакль посвящён Агате Кристи - легендарной британской писательнице и "королеве детективов". Зрителей ждёт история самой писательницы и её самых известных персонажей - Эркюля Пуаро, мистера Гастингса и мисс Марпл. Постановка объединяет детективную атмосферу, интересные сюрпризы и рассказ о необыкновенной женщине, которая работала медсестрой во время двух мировых войн. Часть средств от продажи билетов направят на поддержку Сил обороны Украины.

Концерт "Scorpions Tribute"

Дата и время: 22 августа, 18:00;

Адрес: Соломенская пивоварня, Соломенская площадь, 2Б, Киев;

Стоимость билетов: 250–350 гривен.

О событии

22 августа в Соломенской пивоварне состоится концерт Scorpions Tribute. Трибьют-бенд Jack London вживую исполнит легендарные композиции немецкой рок-группы Scorpions. В программе - известные хиты Wind of Change, Still Loving You, Rock You Like a Hurricane и другие композиции, которые стали классикой мировой рок-сцены. Начало концерта в 18:00, двери для гостей откроют в 16:00.

Куда сходить в Киеве на выходных 15–16 августа