Кучма: выборы на Донбассе можно проводить, когда уйдут войска и появится украинская власть
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Формула Штайнмайера имеет спорные моменты, в частности в части проведения выборов на Донбассе. Такое мнение во время общения с журналистами высказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, второй президент Украины Леонид Кучма, сообщает УНН.
"Какие выборы, когда люди ходят с оружием? Выборы можно проводить тогда, когда войска ушли из Украины и когда тяжелая техника ушла, когда украинская власть появилась, когда могут приехать туда журналисты", - считает Кучма.
Он отметил, что каждая сторона в норманнском формате имеет свою позицию и именно они будут обсуждать вопросы применения формулы Штайнмайера. Но сегодня, по мнению Кучмы, все хотят чем быстрее разрешить ситуацию на Донбассе, и важно, чтобы при этом были учтены интересы Украины.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи лидеров четырех стран нормандского формата будут обсуждать многие вопросы, среди которых - Минские договоренности и формула Штайнмайера.