Кучма: выборы на Донбассе можно проводить, когда уйдут войска и появится украинская власть

"Какие выборы, когда люди ходят с оружием? Выборы можно проводить тогда, когда войска ушли из Украины и когда тяжелая техника ушла, когда украинская власть появилась, когда могут приехать туда журналисты", - считает Кучма.

Он отметил, что каждая сторона в норманнском формате имеет свою позицию и именно они будут обсуждать вопросы применения формулы Штайнмайера. Но сегодня, по мнению Кучмы, все хотят чем быстрее разрешить ситуацию на Донбассе, и важно, чтобы при этом были учтены интересы Украины.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи лидеров четырех стран нормандского формата будут обсуждать многие вопросы, среди которых - Минские договоренности и формула Штайнмайера.