Кучма: вибори на Донбасі можна проводити, коли підуть війська і з'явиться українська влада
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Формула Штайнмаєра має спірні моменти, зокрема в частині проведення виборів на Донбасі. Таку думку під час спілкування з журналістами висловив представник України у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі, другий президент України Леонід Кучма, повідомляє УНН.
"Які вибори, коли люди ходять зі зброєю? Вибори можна проводити тоді, коли війська пішли геть з України і коли важка техніка пішла, коли українська влада з'явилася, коли можуть приїхати туди журналісти", - вважає Кучма.
Він наголосив, що кожна сторона у норманському форматі має свою позицію і саме вони будуть обговорювати питання застосування формули Штайнмаєра. Але на сьогодні, на думку Кучми, усі хочуть чим швидше вирішити ситуацію на Донбасі, та важливо, щоб, при цьому, були враховані інтереси України.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі лідерів чотирьох країн нормандського формату обговорюватимуть багато питань, серед яких - Мінські домовленості і формула Штайнмаєра.