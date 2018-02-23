Кучма: в законе о реинтеграции не хватает ссылки на Минские соглашения

"Мы уже услышали отзывы российской стороны. Я считаю, что это - политический документ, в большинстве своем. Потому что если бы под него был подложен фундамент... а как это выполнить? Я сказал: где он будет работать? Но оценка этого там дана четкая и понятная: мы перестанем говорить, что у нас гражданская война и у нас АТО, что мы антитеррористическую операцию проводим на нашей территории.

Это война Украины и России, и в этом есть важность этого документа - мы перед всем миром это сказали. В мире, на той же Мюнхенской конференции, кто-то сказал, что Россия воюет с Украиной? Нет", - подчеркнул президент.

По его мнению, основой для этого документа могли бы стать Минские соглашения.

"Я хотел бы также выразить свое личное мнение, мое личное мнение: жаль, что в этом документе нет ссылки на Минские соглашения. Весь мир говорит, что это единственный действующий документ, единая база, на которой могут проходить переговоры, а украинцы - нет", - добавил он.

Напомним, Президент Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса 20 февраля.

При этом Глава государства заявил, что в этом законе российское государство квалифицируется как государство-агрессор, а также юридически определено, что именно РФ оккупировала украинские территории. Этот закон существенно усиливает правовую базу применения ВСУ и других силовых подразделений для обороны Украины.

Однако, по его словам, этот закон определяет, устанавливает основные параметры защиты гражданских прав и свобод гражданского населения.

Вступление в силу закона состоится 24 февраля.