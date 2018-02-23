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Кучма: у законі про реінтеграцію не вистачає посилання на Мінські угоди

Кучма: у законі про реінтеграцію не вистачає посилання на Мінські угоди

Київ • УНН

 • 7862 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Закон про реінтеграцію Донбасу мав би посилатись на Мінські угоди. Про це сказав екс-президент України Леонід Кучма на IV Балтійсько-Чорноморському форумі, передає корреспондент УНН.

"Ми вже почули відгуки Російської сторони. Я вважаю, що це — політичний документ, в більшості своїй. Бо якщо б під нього був підкладений фундамент...а як це виконати? Я тоді сказав: де він буде працювати? Але оцінка цього там дана чітка і зрозуміла: що ми перестанемо казати, що у нас громадянська війна і у нас АТО, що ми антитерористичну операцію проводимо на нашій території.

Це війна України і Росії, і в цьому є важливість цього документу — ми перед усім світом це сказали. У світі, на тій же Мюнхенській конференції, хтось сказав, що Росія воює з Україною? Ні“,- підкреслив президент.

На його думку, основою для цього документу могли б стати Мінські угоди.

“Я хотів би також висловити свою особисту думку, моя особиста думка: шкода, що у цьому документі немає посилання на Мінські угоди. Весь світ говорить, що це єдиний чинний документ, єдина база, на якій можуть проходити переговори, а українці — ні”, — додав він.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав закон про реінтеграцію Донбасу 20 лютого.

При цьому Глава держави заявив, що у цьому законі російська держава кваліфікується як держава-агресор, а також юридично визначено, що саме РФ окупувала українські території. Цей закон суттєво посилює правову базу застосування ЗСУ та інших силових підрозділів для оборони України.

Водночас, за його словами, цей закон визначає, встановлює основні параметри захисту громадянських прав і свобод цивільного населення.

Набрання чинності законом відбудеться 24 лютого.

Українські Національні Новини

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