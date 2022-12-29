Кучеров продлил контракт с "Вересом"

Детали

Кучеров в нынешнем сезоне провел 15 матчей в УПЛ. В его активе 2 голы и 1 ассист.

В общей сложности он сыграл за “Верес” 141 матч в чемпионатах второй, первой лиги, УПЛ и Кубка Украины. На его счете 5 голов.

Напомним

15-летний украинский футболист Струк подписал контракт с “Челси”.