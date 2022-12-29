Кучеров продовжив контракт з "Вересом"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Валерій Кучеров ще на рік продовжив контракт із рівненським Вересом. Строк дії нової угоди півзахисника із червоно-чорними діятиме до завершення 2023 року, повідомляє пресслужба команди, передає УНН.
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Кучеров у нинішньому сезоні провів 15 матчів в УПЛ. В його активі 2 голи і 1 асист.
Загалом він зіграв за “Верес” 141 матч у чемпіонатах другої, першої ліги, УПЛ та Кубку України. На його рахунку 5 голів.
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