Кубраков провел первую встречу с новым министром инфраструктуры Польши: обсудили разблокирование границы

Украина и Польша на уровне министров инфраструктуры на встрече в Варшаве обсудили разблокирование границы, где акцию проводят польские перевозчики. На этой неделе запланировано прийти к общей позиции уже в Киеве вместе с представителями правительства Польши. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков после первой встречи с новоназначенным министром инфраструктуры Польши Дариушем Климчаком, пишет УНН.

Обсуждали несколько вопросов транспортной сферы, но главная тема - разблокирование границы - написал Кубраков в Telegram.

По его словам, во время переговоров представили ключевые цифры и аналитические данные грузовых перевозок украинскими и польскими перевозчиками, которые свидетельствуют - "проблем, о которых говорят протестующие, на самом деле нет".

Он добавил, что обсудили аргументы и позицию польской стороны. "Важно прийти к единому пониманию цифр и данных по перевозкам и доли рынка, занимаемых нашими и польскими перевозчиками. В условиях частичной блокады глубоководных портов, количество перевозок очевидно возросло. Значительную долю занимает перевозка топлива, гуманитарных грузов, зерна. Таким образом мы обеспечиваем критически важный импорт для Украины и поддерживаем экспортную логистику", - отметил Кубраков.

"Подняли вопрос создания отдельной электронной очереди для пустых фур на "Ягодин - Дорогуск". Мы предлагали это раньше - мы сделали. С понедельника регистрация в отдельную очередь началась, однако очевидно влияние этого решения увидеть невозможно, ведь граница заблокирована полностью (за сутки из Ягодина выехало 3 грузовика!)", - отметил вице-премьер.

Также, по его словам, "мы со своей стороны отметили срок пребывания для грузовиков на иностранной регистрации". Сейчас он составляет 60 суток вместо 20.

"Планируем на этой неделе прийти к общей позиции уже в Киеве вместе с представителями правительства Польши. Благодарен коллегам из нового правительства за открытый диалог и готовность вместе решать проблемы. Работаем над тем, чтобы экспорт и импорт мог свободно двигаться по нашей границе", - подытожил Кубраков.

Дополнение

Польские перевозчики с 6 ноября начали блокировать три пункта пропуска на границе Польши с Украиной для грузовиков. Впоследствии расширили блокаду еще на один ПП. Среди требований польских перевозчиков - возвращение разрешений для украинских водителей.