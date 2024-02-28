Кубраков объявил о близком завершении нового водопровода для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС

Строительство нового водопровода в Днепропетровской области для водоснабжения 1,5 миллиона человек, которые остались без воды после подрыва Каховской ГЭС, планируют завершить в следующем месяце. Это объявил вице-премьер-министр по восстановлению - министр инфраструктуры Александр Кубраков, пишет УНН.

Мы завершаем один из крупнейших и самых амбициозных проектов по восстановлению критической инфраструктуры. Это строительство водопровода в Днепропетровской области. Всего из-за теракта на Каховской ГЭС без водоснабжения остались 1,5 миллиона человек и десятки промышленных предприятий. Мы начали строительство с нуля на третий день после катастрофы и планируем завершить его в следующем месяце - написал Кубраков у X.

Дополнение

Магистральный водопровод - один из важнейших проектов Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. 1,5 миллиона человек в Днепропетровской области, как ожидается, получат воду по завершению его строительства. Протяженность водопровода составляет 145 километров.

Над проектом начали работать с первых дней после подрыва Каховской ГЭС. Параллельно с проектированием началось строительство.