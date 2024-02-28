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Кубраков объявил о близком завершении нового водопровода для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС

Кубраков объявил о близком завершении нового водопровода для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 14:07  •  6059 просмотра

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В Днепропетровской области строится новый 145-километровый водопровод для обеспечения водой 1,5 миллиона человек и промышленных предприятий, которые остались без воды после разрушения Каховской плотины; завершение работ ожидается в следующем месяце.

Строительство нового водопровода в Днепропетровской области для водоснабжения 1,5 миллиона человек, которые остались без воды после подрыва Каховской ГЭС, планируют завершить в следующем месяце. Это объявил вице-премьер-министр по восстановлению - министр инфраструктуры Александр Кубраков, пишет УНН.

Мы завершаем один из крупнейших и самых амбициозных проектов по восстановлению критической инфраструктуры. Это строительство водопровода в Днепропетровской области. Всего из-за теракта на Каховской ГЭС без водоснабжения остались 1,5 миллиона человек и десятки промышленных предприятий. Мы начали строительство с нуля на третий день после катастрофы и планируем завершить его в следующем месяце

- написал Кубраков у X.

Дополнение

Магистральный водопровод - один из важнейших проектов Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. 1,5 миллиона человек в Днепропетровской области, как ожидается, получат воду по завершению его строительства. Протяженность водопровода составляет 145 километров.

Над проектом начали работать с первых дней после подрыва Каховской ГЭС. Параллельно с проектированием началось строительство.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойнаЭкономика
dneprДнепр
kakhovskaya-plotinaКаховская плотина
Кубраков оголосив про близьке завершення нового водогону для постраждалих від підриву Каховської ГЕС
Kubrakov announces near completion of new water pipeline for victims of Kakhovka hydroelectric power plant explosion
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Кубраков объявил о близком завершении нового водопровода для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС

В Днепропетровской области строится новый 145-километровый водопровод для обеспечения водой 1,5 миллиона человек и промышленных предприятий, которые остались без воды после разрушения Каховской плотины; завершение работ ожидается в следующем месяце.

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