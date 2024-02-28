Кубраков оголосив про близьке завершення нового водогону для постраждалих від підриву Каховської ГЕС
Київ • УНН
У Дніпропетровській області будується новий 145-кілометровий водогін для забезпечення водою 1,5 мільйона людей та промислових підприємств, які залишилися без води після руйнування Каховської греблі; завершення робіт очікується наступного місяця.
Будівництво нового водогону у Дніпропетровській області для водопостачання 1,5 мільйона людей, які залишилися без води після підриву Каховської ГЕС, планують завершити наступного місяця. Це оголосив віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр інфраструктури Олександр Кубраков, пише УНН.
Ми завершуємо один із найбільших і найамбітніших проектів із відновлення критичної інфраструктури. Це будівництво водогону в Дніпропетровській області. Загалом через теракт на Каховській ГЕС без водопостачання залишилися 1,5 мільйона людей і десятки промислових підприємств. Ми розпочали будівництво з нуля на третій день після катастрофи і плануємо завершити його наступного місяця
Доповнення
Магістральний водогін – один з найважливіших проєктів Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. 1,5 мільйона людей у Дніпропетровській області, як очікується, отримають воду по завершенню його будівництва. Протяжність водогону становить 145 кілометрів.
Над проєктом почали працювати з перших днів після підриву Каховської ГЕС. Паралельно з проєктуванням розпочалося будівництво.