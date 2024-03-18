Кубраков обсудил поддержку Украины с сенатором США Грэмом

Вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков встретился с американским сенатором республиканцем Линдси Грэмом. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Кубракова в Х.

Детали

Важная встреча с Линдси Грэмом в Киеве. Мы благодарны за его личный визит в Украину в эти трудные времена. Украина ежедневно продолжает борьбу с российскими оккупантами. Мы делаем это на поле боя, в экономической сфере и путем восстановления - заявил Кубраков.

По его словам, Украина постепенно восстанавливает экспорт, защищает энергетические объекты, восстанавливает жилой фонд и социальную инфраструктуру

Министр подчеркнул, что Украина делает это вместе и благодаря американским партнерам.

И вместе мы должны победить. В интересах мира помочь Украине. Бесспорно, победа Украины - это победа света над тьмой, демократии над диктатурой, ценностей над беззаконием - подытожил Александр Кубраков.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским сенатором Линдси Грэмом и подчеркнул важность дальнейшей поддержки США, включая военную помощь и санкции против России, для реализации планов Украины по деоккупации и евроатлантической интеграции.

Напомним

Во время своего визита в Украину сенатор США Линдси Грэм встретился с украинскими парламентариями, чтобы обсудить усилия Украины на пути к европейской интеграции.