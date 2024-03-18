Кубраков обсудил поддержку Украины с сенатором США Грэмом

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
  •  106929 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
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Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
  •  115224 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  186093 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  189537 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  187053 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  170350 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  117701 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  129550 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  121789 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

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15 марта 2024, 12:36  •  255266 просмотра
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12 марта 2024, 09:24  •  372388 просмотра

Кубраков обсудил поддержку Украины с сенатором США Грэмом

Вице-премьер-министр Украины Александр Кубраков встретился с сенатором США Линдси Грэмом в Киеве, где выразил благодарность за американскую поддержку в борьбе Украины против российской оккупации, восстановительных работах и стремлении к победе демократии над диктатурой.

Война •   •  5138 просмотра
Кубраков обсудил поддержку Украины с сенатором США Грэмом

Напомнили о потере россиянами 33% черноморского флота: военные киберы взломали 14 сайтов рф

Специалисты по кибербезопасности Вооруженных сил Украины взломали серверы сайтов 14 российских компаний и разместили изображения потопленных российских кораблей и самолетов, напоминая о потере 33% черноморского флота за последние два года.

Война •   •  4658 просмотра
Напомнили о потере россиянами 33% черноморского флота: военные киберы взломали 14 сайтов рф

В рф произошел обвал на шахте: 13 горняков оказались под завалами

13 шахтеров остались живыми под завалами после обвала на шахте в Амурской области россии, и спасатели пытаются добраться до них.

Новости Мира •   •  5835 просмотра
В рф произошел обвал на шахте: 13 горняков оказались под завалами

Поврежденная АЗС и частные дома: россияне шесть раз атаковали Днепропетровскую область

российские войска шесть раз атаковали Днепропетровскую область, используя артиллерию и беспилотники-камикадзе, повредив АЗС, объекты инфраструктуры, дома, хозяйственные постройки, автомобили, солнечные батареи, линии электропередач и газопровод.

Война •   •  7373 просмотра
Поврежденная АЗС и частные дома: россияне шесть раз атаковали Днепропетровскую область

Водолазы-спецназовцы провели тренировку перед выполнением специальных боевых задач: фото

Водолазы-спецназовцы тренировались в Одессе перед выполнением специальных боевых задач, прикрывая врага от атак с моря и продвигаясь в тыл противника для уничтожения его техники и личного состава.

Война •   •  6910 просмотра
Водолазы-спецназовцы провели тренировку перед выполнением специальных боевых задач: фото

Более 800 кибератак совершили россияне на госучреждения и сервисы Украины - Костин

Россияне совершили более 800 кибератак на государственные учреждения и службы Украины, нацелившись на объекты энергетической инфраструктуры и телекоммуникационные системы с целью дестабилизации украинского общества.

Война •   •  6733 просмотра
Более 800 кибератак совершили россияне на госучреждения и сервисы Украины - Костин

Зеленка, поджоги, петарды: за три дня не менее 44 россиян атаковали избирательные участки

Во время незаконных выборов в россии было зафиксировано по меньшей мере 44 случая нападений на избирательные участки и попыток испортить бюллетени, а также возбуждено 31 уголовное дело за препятствование осуществлению избирательных прав.

политика •   •  9138 просмотра
Зеленка, поджоги, петарды: за три дня не менее 44 россиян атаковали избирательные участки

Обследовали более 13 тысяч гектаров: в ГСЧС показали, как происходит разминирование Херсонщины

С начала полномасштабного вторжения россии Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обезвредила 42 806 взрывоопасных предметов на территориях, где велись активные боевые действия, обследовав более 13 000 гектаров земли.

Война •   •  8961 просмотра
Обследовали более 13 тысяч гектаров: в ГСЧС показали, как происходит разминирование Херсонщины

Обеспечивала "сопровождение лица с инвалидностью" путем заключения фиктивного брака: на Львовщине разоблачили мошенницу

Во Львовской области задержали женщину с группой инвалидности, которая предлагала выйти замуж за мужчин призывного возраста за $10 000, а затем незаконно переправляла их через границу в качестве сопровождающих для человека с инвалидностью.

Криминал и ЧП •   •  8163 просмотра
Обеспечивала "сопровождение лица с инвалидностью" путем заключения фиктивного брака: на Львовщине разоблачили мошенницу

Дело "Полиграфкомбината": за разглашение данных об обысках будут судить понятого

Детективы НАБУ подозревают одного из свидетелей по делу "Полиграфкомбината" в незаконном разглашении данных об обысках вероятному подозреваемому, что привело к обвинению по статье 387 Уголовного кодекса.

Криминал и ЧП •   •  8306 просмотра
Дело "Полиграфкомбината": за разглашение данных об обысках будут судить понятого