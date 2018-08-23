Кубок Украины: "Волынь", "Звезда", "Металлист-1925" пробились в третий круг
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В рамках второго раунда 28-го розыгрыша Кубка Украины по футболу путевки в следующий круг разыграли представители Первой, Второй лиг и две любительских команды, сообщает УНН.
Недавний участник УПЛ кропивницкая “Звезда” в гостях одолела сопротивление “Кремня” 2:1. Дубль на счету Рудницкого.
Луцкая “Волынь” также на выезде лишь в дополнительное время вырвала путевку в следующий этап в противостоянии с “Таврией” (Симферополь). За хозяев забивали Масалов и Бижко, за победителей Климец, Карпенко, Курко — 2:3.
“Металлист-1925” сумел выбить из соревнований “Оболонь-Бровары” — 2:0. Голы в активе Поспелова и Сулы.
Вашему вниманию результаты других баталий:
“Балканы” (Заря) — “Николаев” 0:1
“Минай” — “Прикарпатье” (Ивано-Франковск) 3:1
“Нива” (Винница) — “Горняк-Спорт” (Горишни Плавни) — 2:1
“Калуш” — “Авангард” 2:1 (дополнительное время)
“Виктория” (Николаевка) — “Мир” (Горностаевка) — 1:1 (серия пенальти — 1:3)
“Черкасская-Академия” — “Движение” (Винники) 3:1
“ЛНЗ-Лебедин” (Лебедин) — “Горняк” (Кривой Рог) — 1:1 (серия пенальти 2:4)
“Кристалл” (Херсон) — “Агробизнес” (Волочиск) — 1:1 (серия пенальти — 4:2)
“Ингулец” (Петрово) — “Колос” (Ковалевка) — 1:0.
Примечательно, что противостояние “Сум” и “Кобры” не состоялось из-за неявки гостей. Запорожский “Металлург” и “Днепр-1” свой поединок второго раунда Кубка Украины проведут 19 сентября.