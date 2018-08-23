Кубок України: "Волинь", "Зірка", "Металіст-1925" пробилися до третього кола
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. В рамках другого раунду 28-го розіграшу Кубка України з футболу путівки до наступного кола розіграли представники Першої, Другої ліг і дві аматорських команди, повідомляє УНН.
Недавній учасник УПЛ кропивницька “Зірка” в гостях здолала опір “Кремня” 2:1. Дубль на рахунку Рудницького.
Луцька “Волинь” також на виїзді лише в додатковий час вирвала путівку до наступного етапу у протистоянні із “Таврією” (Сімферополь). За господарів забивали Масалов і Біжко, за переможців Климець, Карпенко, Курко — 2:3.
“Металіст-1925” зумів вибити зі змагань “Оболонь-Бровари” — 2:0. Голи в активі Поспєлова і Сули.
До вашої уваги результати інших баталій:
“Балкани” (Зоря)— “Миколаїв” 0:1
“Минай” — “Прикарпаття” (Івано-Франківськ) 3:1
“Нива” (Вінниця) — “Гірник-Спорт” (Горішні Плавні) — 2:1
“Калуш” — “Авангард” 2:1 (додатковий час)
“Вікторія” (Миколаївка) — “Світ” (Горностаївка) — 1:1 (серія пенальті — 1:3)
“Черкащина-Академія” — “Рух” (Винники) 3:1
“ЛНЗ-Лебедин” (Лебедин) — “Гірник” (Кривий Ріг) — 1:1 (серія пенальті 2:4)
“Кристал” (Херсон) — “Агробізнес” (Волочиськ) — 1:1 (серія пенальті — 4:2)
“Інгулець” (Петрово) — “Колос” (Ковалівка) — 1:0.
Примітно, що протистояння “Сум” і “Кобри” не відбулося через неявку гостей. Запорізький “Металург” і “Дніпро-1” свій поєдинок другого раунду Кубка України проведуть 19 вересня.